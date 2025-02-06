Как стирать махровые полотенца и халаты? Без соли, соды и уксуса не обойтись

Вернуть махровым полотенцам мягкость вам помогут обычные средства, которые есть в каждом доме.
Махровое полотно состоит из тысяч мягких, нежных хлопковых или бамбуковых волокон. Они впитывают в 2 раза больше воды, чем обычные ткани. И это также является причиной того, что полотенца и халаты со временем могут стать жесткими.
Стирать махровое полотенце нужно так, чтобы оно было мягким, не допуская использования некачественной воды, из-за которой оно становится жестким.
Стирка махровых полотенец для сохранения их мягкости включает в себя добавление соли во время стирки. Можно использовать морскую соль или поваренную соль, но не допускаются цветные добавки.
Для стирки используются мягкие гели, а для сохранения цвета — моющие средства для стирки цветных вещей.
Перед тем, как стирать белые полотенца, замочите их на 2-3 часа. Чтобы махровые полотенца и халаты получились пушистыми и мягкими, добавьте в барабан 3 столовые ложки соды при стирке, а затем добавьте дополнительное полоскание.
Также можно использовать полстакана уксуса: средство переливают в емкость для кондиционера.
Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
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