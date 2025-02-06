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Как стирать махровые полотенца и халаты? Без соли, соды и уксуса не обойтись

1:27
Недвижимость

Вернуть махровым полотенцам мягкость вам помогут обычные средства, которые есть в каждом доме.

Махровое полотенце
Фото: commons.wikimedia. org by Anna reg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Махровое полотенце

Почему махровые полотенца становятся жесткими после стирки

Махровое полотно состоит из тысяч мягких, нежных хлопковых или бамбуковых волокон. Они впитывают в 2 раза больше воды, чем обычные ткани. И это также является причиной того, что полотенца и халаты со временем могут стать жесткими.

Как стирать махровые полотенца и халаты, чтобы они были мягкими

Стирать махровое полотенце нужно так, чтобы оно было мягким, не допуская использования некачественной воды, из-за которой оно становится жестким.

Стирка махровых полотенец для сохранения их мягкости включает в себя добавление соли во время стирки. Можно использовать морскую соль или поваренную соль, но не допускаются цветные добавки.

Для стирки используются мягкие гели, а для сохранения цвета — моющие средства для стирки цветных вещей.

Перед тем, как стирать белые полотенца, замочите их на 2-3 часа. Чтобы махровые полотенца и халаты получились пушистыми и мягкими, добавьте в барабан 3 столовые ложки соды при стирке, а затем добавьте дополнительное полоскание.

Также можно использовать полстакана уксуса: средство переливают в емкость для кондиционера.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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