Крошечный дом будущего: доступный, автономный, удобный

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Boxabl Baby Box — новое слово в мире крошечных домов. Этот сверхкомпактный складной модуль способен удивить: его можно установить всего за 60 минут, и для этого не потребуется ни инструментов, ни посторонней помощи.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Семья

Дом, который собирается за час

Boxabl Baby Box поставляется в сложенном виде и легко транспортируется на обычном прицепе. Его вес составляет 1315 кг, а длина в транспортном состоянии — 4,5 м. При установке конструкция раскладывается, удваивая свою ширину и обеспечивая 11,15 кв. м жилого пространства.

Что внутри

Климат-контроль : встроенный кондиционер с тепловым насосом обеспечит комфорт в любую погоду.

: встроенный кондиционер с тепловым насосом обеспечит комфорт в любую погоду. Автономное питание : две 12-вольтовые батареи питают освещение и водяной насос.

: две 12-вольтовые батареи питают освещение и водяной насос. Кухня : индукционная плита, компактный холодильник, глубокая мойка и розетки USB.

: индукционная плита, компактный холодильник, глубокая мойка и розетки USB. Ванная комната : туалет с ножным смывом, душ со стеклянными стенками и лунной крышей.

: туалет с ножным смывом, душ со стеклянными стенками и лунной крышей. Гостинная-спальня : диван-трансформер "SLS" легко превращается в кровать.

: диван-трансформер "SLS" легко превращается в кровать. Дополнительные удобства: детекторы дыма и CO2, огнетушитель, совместимость с солнечными батареями.

Доступность и стоимость

Стартовая цена Baby Box — 19 999 долларов, но позже она увеличится на 10 000 долларов. Дом можно забрать со склада в Лас-Вегасе или заказать с доставкой.

Подходит ли вам Baby Box

Если вам нужен доступный, компактный и автономный дом, который можно установить самостоятельно без сложных манипуляций, этот вариант может стать идеальным решением.

Уточнения

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.



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