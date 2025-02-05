Крошечный дом будущего: доступный, автономный, удобный

Boxabl Baby Box — новое слово в мире крошечных домов. Этот сверхкомпактный складной модуль способен удивить: его можно установить всего за 60 минут, и для этого не потребуется ни инструментов, ни посторонней помощи.
Boxabl Baby Box поставляется в сложенном виде и легко транспортируется на обычном прицепе. Его вес составляет 1315 кг, а длина в транспортном состоянии — 4,5 м. При установке конструкция раскладывается, удваивая свою ширину и обеспечивая 11,15 кв. м жилого пространства.
Стартовая цена Baby Box — 19 999 долларов, но позже она увеличится на 10 000 долларов. Дом можно забрать со склада в Лас-Вегасе или заказать с доставкой.
Если вам нужен доступный, компактный и автономный дом, который можно установить самостоятельно без сложных манипуляций, этот вариант может стать идеальным решением.
Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.
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