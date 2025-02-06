Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эмалированная посуда часто портится и желтеет. Вот как можно это исправить.

Фото: Own work by Olga Ernst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эмалированная посуда

Как исправить сколы на эмалированной посуде

Самым простым методом является покраска эмалевой краской. Для этого в хозяйственном магазине купите эмаль для ванны или нитроэмаль необходимого цвета или оттенка.

Очистите поврежденный участок наждачной бумагой, промойте с мылом и тщательно высушите. Далее скол закрашивается покупной краской.

Как почистить пригоревшую эмалированную сковороду солью

Промойте посуду и добавьте крупную соль. Оставьте ее на 2-3 часа. После этого удалите пригоревшую пищу вместе с солью с помощью силиконовой или деревянной лопатки. Оставшийся нагар можно легко удалить с помощью жесткой губки для мытья посуды.

Как избавиться от желтизны от эмалированной посуды

Соль или сода могут легко удалить желтизну. Кроме того, раствор, содержащий лимонную кислоту, отбелит вашу посуду.

Наполните кастрюлю водой до краев, добавьте две-четыре столовые ложки лимонной кислоты. Прокипятите смесь 20 минут.

Уточнения

Эмалированная посуда — металлическая посуда с эмалированным покрытием.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.