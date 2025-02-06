Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака

Эмалированная посуда часто портится и желтеет. Вот как можно это исправить.
Самым простым методом является покраска эмалевой краской. Для этого в хозяйственном магазине купите эмаль для ванны или нитроэмаль необходимого цвета или оттенка.
Очистите поврежденный участок наждачной бумагой, промойте с мылом и тщательно высушите. Далее скол закрашивается покупной краской.
Промойте посуду и добавьте крупную соль. Оставьте ее на 2-3 часа. После этого удалите пригоревшую пищу вместе с солью с помощью силиконовой или деревянной лопатки. Оставшийся нагар можно легко удалить с помощью жесткой губки для мытья посуды.
Соль или сода могут легко удалить желтизну. Кроме того, раствор, содержащий лимонную кислоту, отбелит вашу посуду.
Наполните кастрюлю водой до краев, добавьте две-четыре столовые ложки лимонной кислоты. Прокипятите смесь 20 минут.
Эмалированная посуда — металлическая посуда с эмалированным покрытием.
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