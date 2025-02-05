Как справиться с желтизной: проверенные советы по уходу за пластиком

Пластиковые изделия, хоть и универсальны, со временем могут пожелтеть, что особенно заметно на розетках и выключателях. Желтизна возникает по нескольким причинам:
Подручные средства:
Хозяйственное мыло.
Растворите небольшой кусок мыла в воде и аккуратно протрите губкой загрязнённую поверхность. Будьте внимательны, чтобы раствор не попал внутрь розетки!
Отбеливатели.
Добавьте 2 ст. л. отбеливателя на литр воды, тщательно перемешайте и обработайте поверхность.
Перекись водорода.
Смочите ватный диск перекисью и протрите пластик. Для ускорения эффекта можно добавить немного осветлителя для волос.
Профессиональные средства:
Краска.
Радикальное решение — полностью закрасить пожелтевшую поверхность.
Чистящее молочко или распылители.
Удобный вариант при переезде в новую квартиру, когда хочется быстро обновить внешний вид розеток и выключателей.
Чтобы избежать повторного пожелтения, следуйте простым советам:
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Пластик остаётся неприхотливым материалом, если за ним регулярно ухаживать. Выбирайте качественные изделия, ведь более дорогой пластик часто изготавливают с использованием лучших материалов, что снижает риск пожелтения.
Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
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