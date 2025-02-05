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Как справиться с желтизной: проверенные советы по уходу за пластиком

2:16
Недвижимость

Пластиковые изделия, хоть и универсальны, со временем могут пожелтеть, что особенно заметно на розетках и выключателях. Желтизна возникает по нескольким причинам:

Выключатель
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Выключатель
  • Производители экономят на белых пигментах (окись цинка, диоксид титана, свинец).
  • Длительное воздействие ультрафиолета.
  • Температурные перепады в помещении.
  • Частое использование агрессивных чистящих средств.
  • Осадок от дыма, жира и других загрязнений.

Методы борьбы с пожелтением

Подручные средства:

  • Хозяйственное мыло.
    Растворите небольшой кусок мыла в воде и аккуратно протрите губкой загрязнённую поверхность. Будьте внимательны, чтобы раствор не попал внутрь розетки!

  • Отбеливатели.
    Добавьте 2 ст. л. отбеливателя на литр воды, тщательно перемешайте и обработайте поверхность.

  • Перекись водорода.
    Смочите ватный диск перекисью и протрите пластик. Для ускорения эффекта можно добавить немного осветлителя для волос.

Профессиональные средства:

  • Краска.
    Радикальное решение — полностью закрасить пожелтевшую поверхность.

  • Чистящее молочко или распылители.
    Удобный вариант при переезде в новую квартиру, когда хочется быстро обновить внешний вид розеток и выключателей.

Рекомендации по уходу

Чтобы избежать повторного пожелтения, следуйте простым советам:

  • Протирайте розетки и выключатели мыльным раствором не реже одного раза в неделю.
  • Избегайте использования агрессивной бытовой химии, которая может повредить пластик.
  • Не курите рядом с пластиковыми поверхностями.
  • Старайтесь располагать изделия так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи.
  • Убирайте пятна сразу после их появления.

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Пластик остаётся неприхотливым материалом, если за ним регулярно ухаживать. Выбирайте качественные изделия, ведь более дорогой пластик часто изготавливают с использованием лучших материалов, что снижает риск пожелтения.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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