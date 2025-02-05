Удивительный метод: жирное пятно исчезает как по волшебству

Если под рукой нет дорогих пятновыводителей, попробуйте домашние средства:
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Пятна на одежде
Хозяйственное мыло. Идеально для свежих пятен — нужно сразу нанести на загрязнение, пока жир не впитался.
Средство для мытья посуды. Несколько капель, время на впитывание и обычная стирка помогут справиться даже с застарелыми пятнами.
Сухая чистка. Для вещей, которые нельзя стирать: положите под пятно салфетку, посыпьте картофельным крахмалом, оставьте на 5 минут и повторяйте процедуру до полного исчезновения загрязнения.
Альтернативные методы
Есть и другие рецепты, способные творить чудеса:
Соль. Посыпьте пятно солью и аккуратно растирайте. Метод требует регулярного обновления соли, чтобы эффект сохранялся.
Тальк или мел. Посыпьте загрязнение порошком и оставьте на 2-3 часа, затем стряхните остатки.
Раствор соли с нашатырным спиртом. Смешайте 0,5 ч. л. соли с 3 ст. л. спирта, обработайте смесью и затем постирайте.
Паста из картофельной муки. Для старых пятен нанесите густую кашицу, а при необходимости протрите ткань, смоченной в бензине, и промокните хлебцем.
Особенности ухода за разными тканями
Светлые ткани. Используйте раствор нашатырного спирта (2 ст. л. воды на 1 порцию спирта).
Шелк. Смесь из 1 ст. л. глицерина, 1 ст. л. воды и 0,5 ст. л. спирта нашатырного — за 5-10 минут пятно исчезнет.
Шерсть. Протирайте загрязнение ваткой, смоченной в бензине.
Кожа и бархат. Для кожи подойдёт смесь бензина с равными частями крахмала, а для бархата — опилки, вымоченные в бензине.
Перед применением любого средства обязательно проведите тест на небольшом участке ткани. Начинайте очистку с сухой щетки с изнанки, а затем переходите к влажной обработке, двигаясь от краев к центру пятна.
Уточнения
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.