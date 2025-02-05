Удивительный метод: жирное пятно исчезает как по волшебству

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если под рукой нет дорогих пятновыводителей, попробуйте домашние средства:

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятна на одежде

Хозяйственное мыло. Идеально для свежих пятен — нужно сразу нанести на загрязнение, пока жир не впитался.

Идеально для свежих пятен — нужно сразу нанести на загрязнение, пока жир не впитался. Средство для мытья посуды. Несколько капель, время на впитывание и обычная стирка помогут справиться даже с застарелыми пятнами.

Несколько капель, время на впитывание и обычная стирка помогут справиться даже с застарелыми пятнами. Сухая чистка. Для вещей, которые нельзя стирать: положите под пятно салфетку, посыпьте картофельным крахмалом, оставьте на 5 минут и повторяйте процедуру до полного исчезновения загрязнения.

Альтернативные методы

Есть и другие рецепты, способные творить чудеса:

Соль. Посыпьте пятно солью и аккуратно растирайте. Метод требует регулярного обновления соли, чтобы эффект сохранялся.

Посыпьте пятно солью и аккуратно растирайте. Метод требует регулярного обновления соли, чтобы эффект сохранялся. Тальк или мел. Посыпьте загрязнение порошком и оставьте на 2-3 часа, затем стряхните остатки.

Посыпьте загрязнение порошком и оставьте на 2-3 часа, затем стряхните остатки. Раствор соли с нашатырным спиртом. Смешайте 0,5 ч. л. соли с 3 ст. л. спирта, обработайте смесью и затем постирайте.

Смешайте 0,5 ч. л. соли с 3 ст. л. спирта, обработайте смесью и затем постирайте. Паста из картофельной муки. Для старых пятен нанесите густую кашицу, а при необходимости протрите ткань, смоченной в бензине, и промокните хлебцем.

Особенности ухода за разными тканями

Светлые ткани. Используйте раствор нашатырного спирта (2 ст. л. воды на 1 порцию спирта).

Используйте раствор нашатырного спирта (2 ст. л. воды на 1 порцию спирта). Шелк. Смесь из 1 ст. л. глицерина, 1 ст. л. воды и 0,5 ст. л. спирта нашатырного — за 5-10 минут пятно исчезнет.

Смесь из 1 ст. л. глицерина, 1 ст. л. воды и 0,5 ст. л. спирта нашатырного — за 5-10 минут пятно исчезнет. Шерсть. Протирайте загрязнение ваткой, смоченной в бензине.

Протирайте загрязнение ваткой, смоченной в бензине. Кожа и бархат. Для кожи подойдёт смесь бензина с равными частями крахмала, а для бархата — опилки, вымоченные в бензине.

Перед применением любого средства обязательно проведите тест на небольшом участке ткани. Начинайте очистку с сухой щетки с изнанки, а затем переходите к влажной обработке, двигаясь от краев к центру пятна.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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