Секрет чистых вещей: чем на самом деле выводят пятна клея — проверено

В нашей статье собраны проверенные методы и рекомендации по удалению клеевых пятен с различных тканей. Чем раньше вы начнёте очистку, тем проще будет избавиться от нежелательного загрязнения.
ПВА-клей:
Силикатный клей:
Приготовьте раствор: 1 ложка пищевой соды на 1 литр воды, замочите вещь на 2 часа, затем счистите клей щеткой и постирайте.
Суперклей:
Эпоксидный клей:
Примените смесь скипидара и спирта (1:1) или растворитель 646. Дождитесь размягчения клеевой массы, удалите остатки щеткой и постирайте вещь.
Каучуковый клей:
Обработайте бензином, посыпьте тальком, оставьте на время и затем постирайте в машинке.
Если народные методы не помогают, можно обратиться к специализированным средствам — "Супер Момент Антиклей", HG или "Очиститель Клеев". Не забывайте проводить тест на небольшом участке ткани, чтобы не повредить изделие!
Клей - вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы.
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