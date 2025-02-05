Секрет чистых вещей: чем на самом деле выводят пятна клея — проверено

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В нашей статье собраны проверенные методы и рекомендации по удалению клеевых пятен с различных тканей. Чем раньше вы начнёте очистку, тем проще будет избавиться от нежелательного загрязнения.

Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers Хобби

Основные правила очистки

Своевременность. Чем раньше начнёте чистку, тем проще удалить пятно.

Чем раньше начнёте чистку, тем проще удалить пятно. Промокание. Сразу промокните загрязнение бумажной салфеткой для удаления свежего клея.

Сразу промокните загрязнение бумажной салфеткой для удаления свежего клея. Тестирование. Перед использованием чистящего средства проверьте его действие на незаметном участке ткани.

Методы удаления клея по видам

ПВА-клей:

Для свежих пятен достаточно теплой воды с хозяйственным мылом.

Старые следы удаляются ватным диском, смоченным в спирте.

Для замши используйте пар и последующее протирание нашатырным спиртом.

Мягкую мебель и ковры очищаются раствором "Уайт-спирит" или бензином.

Шелк спасёт метод заморозки на час с последующим разминанием клея.

Силикатный клей:

Приготовьте раствор: 1 ложка пищевой соды на 1 литр воды, замочите вещь на 2 часа, затем счистите клей щеткой и постирайте.

Суперклей:

Для китайского суперклея используйте хозяйственное мыло.

При работе с клеем марки "Момент": обработайте ваткой с Димексидом, заморозьте или замочите в горячей воде для разрушения структуры, затем примените ацетон-содержащее или безацетоновое средство для снятия лака.

Для кожаных или замшевых поверхностей подойдут пилочка для ногтей или салфетка с жидкостью для удаления лака.

Эпоксидный клей:

Примените смесь скипидара и спирта (1:1) или растворитель 646. Дождитесь размягчения клеевой массы, удалите остатки щеткой и постирайте вещь.

Каучуковый клей:

Обработайте бензином, посыпьте тальком, оставьте на время и затем постирайте в машинке.

Если народные методы не помогают, можно обратиться к специализированным средствам — "Супер Момент Антиклей", HG или "Очиститель Клеев". Не забывайте проводить тест на небольшом участке ткани, чтобы не повредить изделие!

Уточнения

Клей - вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы.



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