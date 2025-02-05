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Секрет чистых вещей: чем на самом деле выводят пятна клея — проверено

2:20
Недвижимость

В нашей статье собраны проверенные методы и рекомендации по удалению клеевых пятен с различных тканей. Чем раньше вы начнёте очистку, тем проще будет избавиться от нежелательного загрязнения.

Хобби
Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers
Хобби

Основные правила очистки

  • Своевременность. Чем раньше начнёте чистку, тем проще удалить пятно.
  • Промокание. Сразу промокните загрязнение бумажной салфеткой для удаления свежего клея.
  • Тестирование. Перед использованием чистящего средства проверьте его действие на незаметном участке ткани.

Методы удаления клея по видам

ПВА-клей:

  • Для свежих пятен достаточно теплой воды с хозяйственным мылом.
  • Старые следы удаляются ватным диском, смоченным в спирте.
  • Для замши используйте пар и последующее протирание нашатырным спиртом.
  • Мягкую мебель и ковры очищаются раствором "Уайт-спирит" или бензином.
  • Шелк спасёт метод заморозки на час с последующим разминанием клея.

Силикатный клей:

Приготовьте раствор: 1 ложка пищевой соды на 1 литр воды, замочите вещь на 2 часа, затем счистите клей щеткой и постирайте.

Суперклей:

  • Для китайского суперклея используйте хозяйственное мыло.
  • При работе с клеем марки "Момент": обработайте ваткой с Димексидом, заморозьте или замочите в горячей воде для разрушения структуры, затем примените ацетон-содержащее или безацетоновое средство для снятия лака.
  • Для кожаных или замшевых поверхностей подойдут пилочка для ногтей или салфетка с жидкостью для удаления лака.

Эпоксидный клей:

Примените смесь скипидара и спирта (1:1) или растворитель 646. Дождитесь размягчения клеевой массы, удалите остатки щеткой и постирайте вещь.

Каучуковый клей:

Обработайте бензином, посыпьте тальком, оставьте на время и затем постирайте в машинке.

Если народные методы не помогают, можно обратиться к специализированным средствам — "Супер Момент Антиклей", HG или "Очиститель Клеев". Не забывайте проводить тест на небольшом участке ткани, чтобы не повредить изделие!

Уточнения

Клей - вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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