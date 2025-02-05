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Как использовать потолочное пространство для хранения вещей в спальне

Недвижимость

Как организовать пространство в маленькой спальне, где спать и хранить вещи приходится в одной комнате? Не отчаивайтесь — даже в небольшом интерьере можно найти оригинальные решения для хранения.

Кладовка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кладовка

Используйте пространство под потолком

Если вы категорически против громоздкой мебели, обратите внимание на верхнюю зону комнаты. Прикрепите несколько штанг к потолку, чтобы повесить коробки с вещами. Такой подход помогает освободить площадь пола. Однако учтите, что конструкция может изменить общий вид интерьера. Чтобы сохранить эстетичный облик спальни, натяните по периметру две гардинные струны и закрепите на них легкую ткань нейтральных или игривых тонов. Это придаст комнате воздушности и скроет технические элементы.

Хранение под полом

Еще один хит для маленьких спален — подиумы. Этот прием не только визуально разделяет пространство, но и позволяет создать дополнительные ящики для хранения. Сделайте выдвижные ящики в подиуме для постельного белья, обуви или сезонных вещей. Такой метод поможет рационально использовать каждый уголок, не перегружая комнату мебелью.

Эти идеи — не универсальное решение, а источник вдохновения для тех, кто хочет сделать маленькую спальню функциональной и уютной. Главное — экспериментировать и находить индивидуальные решения, соответствующие вашим потребностям.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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