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Декоративная штукатурка во всей квартире: за и против

Недвижимость

В отличие от привычной цементно-песчаной штукатурки, декоративные покрытия предназначены не столько для исправления недостатков стен, сколько для создания оригинальных интерьерных решений. Этот материал сложно сравнить с чем-либо другим, поскольку стандартные обои и окрашенные поверхности не предоставляют такого широкого спектра возможностей для стильной отделки.

Покраска стен
Фото: Pexels by Blue Bird, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

Минеральные отделочные материалы представляют собой классический продукт, который был разработан в 1893 году в Германии. Они состоят из смеси белого портландцемента, извести и кварцевого песка. Современные варианты этих покрытий дополнительно обогащены гидрофобными добавками, минеральной крошкой и различными наполнителями, что значительно улучшает их эксплуатационные характеристики. Для интерьерного использования применяются только экологически чистые компоненты, что позволяет использовать минеральные смеси для отделки как общественных, так и жилых помещений, включая детские комнаты. Однако следует учесть, что данное покрытие плохо справляется с неровностями основания. Неправильная подготовка может привести к образованию трещин, и если возникнут повреждения, их сложно устранить, затрудняя выбор декоративных решений из-за щелочной природы штукатурки.

Силикатные составы — это жидкие материалы, предназначенные для отделки как внутренних, так и наружных поверхностей, основу которых составляют калиевые и натриевые силикатные соли. Эти соли растворяются в воде, после чего к ним добавляются минеральные компоненты, смолы для повышения гибкости и пигменты для окрашивания. Хотя цветовая гамма ограничена, такие составы быстро застывают, что требует от специалистов определенных навыков и опыта.

Акриловые растворы, на основе которых созданы водно-дисперсные составы, используют синтетические смолы в качестве основы. Для улучшения их свойств в состав добавляют модификаторы, которые повышают влагостойкость и защищают от температурных колебаний, а также наполнители, позволяющие добиться интересных текстур. Эти универсальные материалы подходят как для внутренней, так и для наружной отделки. Разнообразие цветов декоративной штукатурки становится возможным благодаря применению минеральных и органических пигментов, которые наполняют поверхность яркими оттенками. Стоит отметить, что покрытия темных тонов следует защищать от прямых солнечных лучей, так как они могут утрачивать насыщенность цвета с течением времени.

Уточнения

Штукатурка (итал. stuccatura, от stucco «гипс, известь, алебастр») — отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором. Применяется для оштукатуривания стен. Родина штукатурки, как и многих других декоративных покрытий — Италия.

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