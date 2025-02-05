Организация пространства: как навести и придерживаться порядка в холодильнике

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Поддержание порядка в холодильнике — это не только важная мера для сохранения продуктов в свежем состоянии, но и необходимость организовать их хранение таким образом, чтобы не приходилось тратить время на поиск необходимых товаров.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Полки холодильника

Управление холодильником можно сравнить с уходом за аптечкой: прежде всего необходимо избавиться от всего, что просрочено. Отключив устройство, извлеките все продукты и тщательно помойте полки и ящики как в самом холодильнике, так и в морозильной камере. Для повышения антисептического эффекта можете использовать спиртосодержащие растворы или растворы на основе уксуса и пищевой соды. После этого протрите поверхности чистой салфеткой из микрофибры и оставьте дверцу открытой на 1-2 часа для проветривания.

Если в вашем холодильнике появился стойкий неприятный запах, который никак не исчезает, можно поставить на полку блюдце с пищевой содой или воспользоваться специальными нейтрализаторами запахов, которые помогут устранить втянувшиеся ароматы.

Перед тем как разместить продукты обратно, обязательно промойте все контейнеры, банки и бутылки, а также протрите их влажной салфеткой, смоченной в уксусном растворе. Чтобы поддерживать идеальный порядок в холодильнике, используйте силиконовые салфетки: они имеют одну гладкую сторону и одну с пузырьками, что предотвращает возникновение пятен на полках и уменьшает риск скольжения стеклянной посуды.

Для низких емкостей подойдут специальные подставки, которые помогут избежать проливания соусов, подливок и варенья, а также значительно упростят процесс очистки таких подносов.

Чтобы продлить свежесть фруктов, овощей и зелени, удобно использовать закрытые отсеки холодильника. Половинки перца, лимона и другие остатки часто оказываются забытыми на полках и со временем теряют свежесть. Пластиковые контейнеры с откидной крышкой или обычные лотки, аккуратно сложенные в холодильнике, помогут сохранить продукты в хорошем состоянии на более длительный срок.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.



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