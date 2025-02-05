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Главным риском при рассрочке жилья оказалась невозможность оплаты взноса

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Недвижимость

При приобретении квартиры в рассрочку в новостройках основным риском для россиян становится неспособность внести очередной платеж. Об этом рассказала Ирина Доброхотова, основатель агентства недвижимости и аналитической платформы.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Эксперт подчеркнула, что если у покупателя устойчивая финансовая ситуация и он уверен в том, что сможет вовремя погасить все взносы, то рассрочка может оказаться подходящим вариантом. Однако, если по каким-либо причинам он не сможет собрать необходимые средства для следующего взноса, это может привести к серьезным трудностям. Также она отметила, что в случаях рассрочки размеры взносов, как правило, больше, чем по ипотечным программам.

Застройщики также стремятся снизить этот риск. Некоторые из них предлагают рассрочку только при условии страхования жизни и здоровья клиента на время действия соглашения, передает РБК.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям. Рассрочка наиболее распространена при продаже розничных товаров в кредит. При рассрочке платежа между контрагентами возникают кредитные обязательства.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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