Эксперт предупредил о подводных камнях ипотеки для будущих родителей

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Новая государственная ипотечная программа, основанная на условии рождения ребенка, хоть и выглядит привлекательно, содержит ряд рисков для заемщиков. О потенциальных проблемах этой инициативы рассказал Юлиан Овечкин, руководитель ипотечного отдела Level Group.

Фото: Flickr by Eric Ward, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ семья на закате

В течение двух лет после оформления такого ипотечного займа должникам необходимо будет предоставить подтверждение о рождении малыша. Если в установленный срок основное условие получения государственной ипотеки не будет выполнено, финансовое учреждение пересчитает льготную ставку, применив рыночную.

Таким образом, несоблюдение условий договора может привести к существенным переплатам, которые сложно заранее предугадать. Как отметил эксперт, в тот момент ключевая ставка может снизиться, и условия рыночной ипотеки окажутся более выгодными. Тем не менее, участники данной государственной программы должны осознавать сопутствующие риски, передает РИАМО.

Ранее представители строительной отрасли выдвинули предложение о создании льготной ипотеки для пар, которые планируют завести ребенка в будущем.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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