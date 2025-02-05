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Гости будут смеяться вам в лицо: такие обои в гостиной выдают плохой вкус

1:32
Недвижимость

Дизайн интерьера — это искусство, которое меняется, но не так быстро, как мода. Несмотря на то, что тренды могут оставаться актуальными долгое время, некоторые элементы из прошлого теряют свою популярность и могут сделать пространство устаревшим.

обои
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
обои

В 2025 году дизайнеры советуют отказаться от ряда решений, которые когда-то были модными, но уже устарели. Например, реалистичные фотообои, особенно в небольших помещениях, постепенно уходят в прошлое. Обои, изображающие пейзажи или городские виды, могут перегрузить пространство и создавать ощущение тесноты. Вместо них стоит выбирать более легкие и современные мотивы, такие как акварельные рисунки или граффити.

Ещё один тренд, который теряет свою актуальность, — это цветочные принты, особенно с очень мелкими или чрезмерно крупными цветами. Мелкие бутоны создают излишнюю суматоху в интерьере, а крупные — могут быть непропорциональны пространству. Для создания гармоничного пространства лучше выбрать умеренные узоры.

Что касается акцентных стен, то многие уже устали от ярких контрастов, таких как красные стены на фоне синих. Подобные комбинации могут утомлять глаз, особенно если они сильно выделяются. Дизайнеры рекомендуют использовать более спокойные оттенки и создавать баланс с теми же цветами, но в более мягких вариациях.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Гостиная салон — является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи. В больших домах гостиная также служит для деловых бесед и музыкальных занятий.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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