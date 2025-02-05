Смешайте эти три ингредиента, и проблема с засором раковины больше не возникнет

Вечер, кухня сияет чистотой, посудомоечная машина справляется с последними тарелками, а вам осталось лишь быстро ополоснуть кастрюли. Но вдруг вода в раковине перестает уходить, и вот уже стоите над забитым сливом, пытаясь понять, как решить проблему.
Большинство людей сразу берут сильные химикаты, но они могут повредить трубы и небезопасны для окружающей среды. А ведь есть простое и эффективное решение — полностью натуральное!
Чтобы не сталкиваться с забитыми стоками, лучше не дожидаться аварии, а ухаживать за сливом регулярно. Если вы часто готовите, профилактическую очистку стоит делать хотя бы раз в две недели. Занимает это всего пару минут, зато жир и остатки пищи не успеют осесть в трубах, а неприятный запах не станет проблемой.
Для очищения идеально подходят три простых ингредиента, которые есть у каждого дома: пищевая сода, поваренная соль и уксус. Они создают мощную комбинацию, которая разъедает жир, устраняет засоры и избавляет от неприятных запахов.
К тому же, это экологичный способ, который не требует покупки дорогих магазинных средств, пишет журнал Receptar.
Со́да — гидрокарбонат натрия NaHCO3.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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