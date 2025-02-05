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Какую обувь можно стирать в стиральной машине, а какую — нельзя? Рассказываем

2:16
Недвижимость

Со временем даже самые любимые кроссовки теряют свой свежий вид, покрываются пятнами и начинают неприятно пахнуть. Как вернуть им чистоту и не испортить ни саму обувь, ни стиральную машину?

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Стирка обуви в машине — это отличный способ обновить внешний вид и избавиться от неприятных запахов, но важно следовать определенным правилам.

Не спешите просто закидывать обувь в барабан! Неправильная стирка может повредить не только ваши кроссовки, но и саму машину.

Прежде всего, не вся обувь подходит для стирки. В стиральной машине можно безопасно стирать текстильные и брезентовые модели, но кожаная, замшевая или обувь с декоративными элементами — под запретом.

Перед тем как загрузить кроссовки в барабан, подготовьте их: выньте стельки и шнурки, тщательно очистите подошву от налипшей грязи и песка, чтобы не забить фильтры машины. Если обувь очень грязная, замочите её в тёплой воде с небольшим количеством моющего средства на 15 минут.

Используйте специальный мешок для стирки обуви — он защитит не только ваши кроссовки, но и барабан от сильных ударов. Вместе с обувью стоит загрузить несколько полотенец или старую простыню, чтобы смягчить вибрацию.

Используйте только жидкое моющее средство, так как порошок может оставить разводы. Оптимальная температура стирки — 30°C, а если в вашей стиральной машине есть специальный режим для обуви, смело выбирайте его.

Отжим — отдельный вопрос. Многие допускают ошибку, включая его на высоких оборотах. Однако это может повредить не только обувь, но и стиральную машину. Если без отжима не обойтись, ставьте минимальную скорость.

Сушить обувь после стирки тоже нужно правильно. Летом достаточно вынести ее на свежий воздух и слегка протереть полотенцем, а зимой можно поставить на батарею, но не слишком близко, чтобы избежать деформации.

Никогда не кладите обувь в сушильную машину — высокая температура может испортить форму и клей, из-за чего кроссовки просто развалятся.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног..

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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