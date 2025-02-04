Чудесный трюк из СССР: от нагара на утюге не останется и следа

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пригоревший утюг — неприятная проблема, с которой сталкиваются многие. Неправильная температура или просто частое использование приводят к появлению нагара.

Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глажка

Если не удалить его вовремя, можно испортить чистую одежду, оставляя на ней тёмные пятна. Однако вернуть утюг в идеальное состояние можно без дорогих чистящих средств — достаточно воспользоваться простыми, но эффективными методами.

В магазинах можно найти специальные чистящие спреи, которые подходят для разных типов покрытий — алюминиевых, керамических или нержавеющих. Они моментально растворяют нагар.

Однако многие предпочитают использовать народные методы. Один из самых действенных — раствор лимонной кислоты. Для этого нужно нагреть небольшое количество воды, растворить в ней две ложки кислоты и смочить в этом растворе ткань.

Затем достаточно приложить её к загрязнённому утюгу, оставить на несколько минут, а затем аккуратно протереть поверхность. Уже через несколько минут от нагара не останется и следа, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.



Нагар — окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.



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