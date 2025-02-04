Положите губку для посуды в отсек для порошка: результат шокирует

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем отсек для моющих средств в стиральной машине неизбежно покрывается налётом из-за остатков порошка и геля. Сначала это тонкий слой, который практически не заметен, но вскоре он превращается в липкую массу, к которой прилипает новая грязь.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

В результате бельё может плохо отстирываться, а сама машина приобретает неприятный запах. Однако существует простой и доступный способ быстро избавиться от этой проблемы без лишних усилий — с помощью обычной губки для посуды и уксуса.

Вместо того чтобы разбирать отсек и долго отмывать его под проточной водой, достаточно просто смочить губку уксусом и положить её внутрь.

Главное — разместить её так, чтобы она соприкасалась с загрязнённой поверхностью. Уксус начнёт растворять налёт, и спустя короткое время останется лишь протереть отсек, удаляя оставшиеся загрязнения.

Это занимает всего несколько секунд, а результат вас приятно удивит: стиральная машина снова будет чистой, а бельё — свежим и без посторонних запахов.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



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