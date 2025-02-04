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Болгары теряют деньги на недвижимости! Эксперт объяснил, в чём их ошибка

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Недвижимость

Болгары традиционно инвестируют либо в депозиты, либо в недвижимость, что ограничивает их финансовые возможности.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Недвижимость — хороший, но долгосрочный актив, а при срочной необходимости деньги из него извлечь сложно и дорого, отметил эксперт Камен Колчев в эфире БНР.

Министерство финансов должно развивать инвестиционный рынок и повышать финансовую грамотность граждан. По мнению эксперта, инвестиционной культуре следует обучать со школы, ведь без этого люди не знают, как управлять деньгами.

Отсутствие развитого рынка капитала — ключевая проблема. В отличие от Болгарии, Румыния и Польша после кризиса 2011-2012 годов привлекли миллиарды, частично приватизировав госкомпании. Это дало приток инвестиций не только в госсектор, но и в частный бизнес.

Уточнения

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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