Болгары теряют деньги на недвижимости! Эксперт объяснил, в чём их ошибка

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Болгары традиционно инвестируют либо в депозиты, либо в недвижимость, что ограничивает их финансовые возможности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Недвижимость — хороший, но долгосрочный актив, а при срочной необходимости деньги из него извлечь сложно и дорого, отметил эксперт Камен Колчев в эфире БНР.

Министерство финансов должно развивать инвестиционный рынок и повышать финансовую грамотность граждан. По мнению эксперта, инвестиционной культуре следует обучать со школы, ведь без этого люди не знают, как управлять деньгами.

Отсутствие развитого рынка капитала — ключевая проблема. В отличие от Болгарии, Румыния и Польша после кризиса 2011-2012 годов привлекли миллиарды, частично приватизировав госкомпании. Это дало приток инвестиций не только в госсектор, но и в частный бизнес.

Уточнения

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.