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Кладовые помещения в новостройках Москвы: спрос растёт, цены увеличиваются

2:15
Недвижимость

Средняя стоимость кладовки в новостройках Старой Москвы в 2024 году возросла до 1,12 млн рублей, что на 20,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Кладовка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кладовка

По данным за 2024 год, в Москве продается 9043 кладовки. За год объем предложения уменьшился на 1,3%. Аналитики "Метриум" подсчитали, что в 2024 году покупатели новостроек "старой" Москвы приобрели 10 380 кладовых по договорам долевого участия, что на 11,3% больше, чем в 2023 году.

По словам эксперта, одной из причин популярности кладовых является отсутствие балконов в большинстве новых жилых комплексов. Кроме того, ограниченность пространства в квартирах часто не позволяет разместить гардеробную, тогда как в отапливаемой кладовой это становится возможным, сообщает Газета.Ru.

Средняя площадь продаваемых кладовых в новостройках Москвы составляет 4,7 кв. м, и этот показатель ежегодно увеличивается. В премиальном и элитном сегментах стали появляться эксклюзивные опции, такие как шубохранилища и фреш-комнаты (большие морозильные камеры) в кладовых, как отметила генеральный директор компании "Ривер Парк" Лариса Швецова.

Генеральный директор компании-застройщика МФК "Дом Дау" Акоп Киракосян подчеркнул, что стоимость кладовых выросла в три раза быстрее, чем машино-мест. По его словам, машино-места подорожали на 6% за год. Коммерческий директор ГК "Основа" Игорь Сибренков добавил, что доля кладовых помещений в новостройках в среднем равна 15-35% от общего числа квартир. Однако кладовые реализуются всего в 30% столичных новостроек. Сибренков заключил, что кладовые являются в определенной степени дефицитным объектом.

Уточнения

Чула́н  или кладовая, или кладовка — подсобное помещение хозяйственного назначения, предназначенное для хранения продуктов питания длительного хранения, вещей, предметов быта.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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