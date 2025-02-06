Споры из-за границ земельных участков: как их избежать

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу изменения в Федеральный закон №487-ФЗ, которые запретят Росреестру регистрировать сделки с земельными участками, если в документах отсутствуют сведения о местоположении их границ. Это касается как продажи, дарения, так и наследования таких участков.

Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Катышев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ земельный участок

Если у соседей уже зарегистрированы участки с правильно установленными границами, то для проведения межевания на собственном участке не требуется их согласие. Необходимо вызвать кадастровых инженеров-геодезистов, они сформируют межевой план и передадут его в МФЦ. После этого специалисты отправят план в Кадастровую палату при Росреестре для регистрации границ. Это позволит собственнику точно знать границы своего участка и избежать возможных конфликтов с соседями или родственниками в будущем.

Если же границы соседних участков не зарегистрированы, то необходимо договориться с соседями о проведении межевания. Регистрация участка возможна только после получения согласия всех заинтересованных лиц. В случае неразрешимых разногласий можно обратиться в суд, пишет Газета.Ru.

По словам юриста Ирины Нигматуллиной, в настоящее время в судах рассматривается множество дел, связанных с земельными спорами. До недавних изменений собственникам выдавались "синие свидетельства" без указания границ земельных участков, что создавало неопределенность и приводило к конфликтам.

Отсутствие точных границ участка может привести к проблемам с определением его фактического размера. Например, сосед может использовать часть участка, считая его своим, что затруднит его продажу или использование. В таких случаях разрешить спор может только суд.

Кроме того, государство также не было заинтересовано в участках без границ, так как с них невозможно было взимать нормальный налог. Владельцы земельных участков обязаны платить два налога: земельный налог и налог на имущество физических лиц.

Земельный налог рассчитывается на основе кадастровой стоимости участка и ставки, установленной муниципалитетом. Для участков, используемых под жилье и личное подсобное хозяйство, ставка не превышает 0,3%, в то время как для других категорий может достигать 1,5%. Налог на имущество физических лиц уплачивается за дом и также зависит от его кадастровой стоимости. Основная ставка для жилых домов составляет до 0,1%, но местные власти могут её увеличить. Для пенсионеров, инвалидов и некоторых других категорий граждан предусмотрены льготы.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.





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