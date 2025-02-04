Для чего опытные хозяйки кладут лимон в микроволновую печь - кулинарный лайфхак

Для тех, кто желает быстро и качественно очистить микроволновую печь, специалисты рекомендуют применять лимон.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микроволновая печь

Для этого потребуется взять глубокую посуду, наполнить её стаканом воды и добавить несколько долек лимона или две столовые ложки лимонного сока. Затем нужно установить миску в микроволновку и запустить её на максимальную мощность на 3-5 минут. После того как программа завершится, полезно оставить дверцу прибора открытой на некоторое время, чтобы пар мог свободно выйти.

По истечении этого времени можно аккуратно достать миску и протереть внутренние стенки микроволновки с помощью влажной тряпки или губки. Лимонная кислота окажет своё действие, размягчая упорные загрязнения и устраняя неприятные запахи. Если же пятна оказались слишком стойкими, может возникнуть необходимость повторить процесс очистки.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.





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