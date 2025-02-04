Теплый или холодный: какой свет лампы подходит для дома

Холодный свет в помещении может негативно сказаться на стильном интерьере, что отметила дизайнер интерьеров Юлия Тычино.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная спальня

Согласно мнению эксперта, светодиодные и энергосберегающие лампы с температурой 6000 или 6500 кельвин, излучающие холодный белый свет, могут быть полезны для максимального эффекта от освещения люстры или лампы. Однако для жилых пространств такой тип освещения не рекомендуется. Тычино советует отдавать предпочтение теплому свету, который создает атмосферу уюта и гармонии, передают "БелНовости".

Ранее сообщалось, что россиянам, стремящимся обновить свой интерьер с минимальными затратами, предложили заменять текстиль, например, шторы. Добавить свежести в обстановку можно с помощью миниатюрных растений, таких как суккуленты и папоротники, а также букетов с сезонными цветами.

Уточнения

Энергосберега́ющая ла́мпа — электрическая лампа, светоотдача которой заметно выше, чем у обычной лампы накаливания. В повседневной жизни под энергосберегающими лампами, как правило, подразумевают компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) или компактные флуоресцентные лампы.



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