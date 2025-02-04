За и против: выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет

Матовые и глянцевые натяжные потолки имеют свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при выборе подходящего варианта. Дизайнер Юлия Тычино поделилась советами для тех, кто планирует их установку.
По словам эксперта, основным достоинством матовых натяжных потолков является их способность лучше справляться с температурными колебаниями по сравнению с глянцевыми. Кроме того, такие потолки выглядят более изысканно и не создают бликов, а также не отражают окружающий интерьер, что способствует комфорту для глаз. Вдобавок, на матовых покрытии не остаются следы от очистки, и они не теряют цвет под воздействием солнечных лучей.
Тем не менее, у матовых натяжных потолков есть и недостатки — их цена на 10-15 процентов выше, чем у глянцевых аналогов. Также важно отметить, что они менее устойчивы к влаге, поэтому не рекомендуется устанавливать такие потолки в ванных комнатах. Из-за пористости материала на них быстро скапливаются пыль и грязь. Тычино также напомнила, что мыть матовые потолки нужно с осторожностью, используя специальные чистящие средства, чтобы избежать повреждения покрытия, передают "БелНовости".
Натяжно́й потоло́к — конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.
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