За и против: выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Матовые и глянцевые натяжные потолки имеют свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при выборе подходящего варианта. Дизайнер Юлия Тычино поделилась советами для тех, кто планирует их установку.

Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Натяжжной потолок

По словам эксперта, основным достоинством матовых натяжных потолков является их способность лучше справляться с температурными колебаниями по сравнению с глянцевыми. Кроме того, такие потолки выглядят более изысканно и не создают бликов, а также не отражают окружающий интерьер, что способствует комфорту для глаз. Вдобавок, на матовых покрытии не остаются следы от очистки, и они не теряют цвет под воздействием солнечных лучей.

Тем не менее, у матовых натяжных потолков есть и недостатки — их цена на 10-15 процентов выше, чем у глянцевых аналогов. Также важно отметить, что они менее устойчивы к влаге, поэтому не рекомендуется устанавливать такие потолки в ванных комнатах. Из-за пористости материала на них быстро скапливаются пыль и грязь. Тычино также напомнила, что мыть матовые потолки нужно с осторожностью, используя специальные чистящие средства, чтобы избежать повреждения покрытия, передают "БелНовости".

Уточнения

Натяжно́й потоло́к — конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.



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