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Натуральный освежитель воздуха за копейки – делаем своими руками

1:57
Недвижимость

Лимон и лавровый лист есть на каждой кухне, но мало кто знает, что их можно использовать не только в кулинарии. Стоит просто воткнуть сушеный лавровый лист в свежий лимон, и вы получите натуральное средство, которое освежает воздух, отпугивает насекомых и даже помогает избавиться от неприятного запаха обуви.

Лимон
Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимон

Почему эта комбинация так эффективна

1. Натуральный освежитель воздуха

Лимон обладает бодрящим цитрусовым ароматом, который повышает концентрацию, улучшает настроение и помогает легче дышать. Лавровый лист, в свою очередь, насыщен природными эфирными маслами, обладающими противовоспалительными и антисептическими свойствами. Вместе они создают мощный природный ароматизатор, способный устранить неприятные запахи в доме.

2. Защита от насекомых

Лавровый лист содержит эвгенол и цинеол — натуральные вещества, которые эффективно отпугивают моль, комаров и других нежелательных гостей. Если разместить лимон с воткнутыми в него листьями в разных комнатах, можно забыть о назойливых насекомых.

3. Освежение обуви

Запах в обуви — распространенная проблема, особенно в сырую погоду. Лавровый лист способен решить эту проблему: достаточно положить несколько листьев в обувь на ночь, и к утру неприятный запах исчезнет, оставив лишь легкий натуральный аромат.

Как сделать природный освежитель

  • Возьмите свежий лимон и разрежьте его пополам.
  • Вставьте в мякоть несколько сушеных лавровых листьев.
  • Разместите получившийся освежитель в нужных местах: на кухне, в прихожей, в гардеробе или возле кровати.

Этот простой и доступный метод поможет наполнить дом свежестью и защитить его от нежелательных запахов и насекомых.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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