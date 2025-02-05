Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральная косметика может навредить вашей коже: вся правда о народных рецептах красоты
Эта ошибка при стирке убивает вашу одежду! Проверьте, не совершаете ли вы её
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Что предлагает пользователям планшет Galaxy Tab S10 Ultra
Покорителям высот: как эскалатор Тяньюй заманивает туристов
Ксения Бородина вспомнила об ужасах жизни с Курбаном Омаровым
Невероятные данные: как генетика влияет на возникновение рака у детей
Эти сотрудники первыми попадают под сокращение — проверьте, не находитесь ли вы в зоне риска
Новые молекулы против раковых опухолей: эффективнее, но безопаснее

Эти ошибки при затирке стеклянной плитки приводят к разводам и трещинам: проверьте, не совершаете ли их

Недвижимость

Если вы хотите добавить изысканности в интерьер вашей ванной или кухни, стеклянная плитка — это то, что вам нужно.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Anatoliy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Её долговечность и простота в уходе делают её идеальным выбором для различных зон, включая душевые кабины и фартуки.

Однако, прежде чем приступить к установке и радоваться результату, есть важный момент, на который стоит обратить внимание — это правильная затирка швов.

Эксперт отметил, что затирке нужно время, чтобы схватиться и достичь максимальной прочности. Особенно это важно при работе с стеклянной плиткой.

Благодаря её непористой структуре, вода и влага медленно испаряются, что может замедлить процесс затвердевания затирки.

Если затирка не высохнет полностью, могут возникнуть трещины, изменение цвета или проблемы с герметизацией.

Сколько времени нужно для высыхания затирки?

Всё зависит от типа затирки, температуры и влажности. Однако, как правило, этот процесс может занять от 24 до 72 часов.

Эксперт рекомендует избегать контакта с плиткой хотя бы в течение первого дня после нанесения затирки, чтобы она успела высохнуть и стать твёрдой на ощупь.

Кроме того, при выборе затирки для стеклянной плитки лучше отдавать предпочтение безшлифовой версии.

Это может быть дороже, но такой материал не оставляет царапин на плитке, что особенно важно для её сохранности.

Затирка бывает разных цветов, и эксперт советует подбирать её в тон плитки, чтобы сохранить гармонию в интерьере.

Перед началом работы можно протестировать затирку на небольшом участке плитки, чтобы избежать проблем с цветом или сцеплением.

Важно не торопиться с нанесением затирки.

Подождите 24-48 часов, чтобы раствор успел схватиться. Для работы вам понадобятся шпатели, губки, ведро и другие инструменты.

После нанесения затирки излишки следует убрать влажной губкой через 10-15 минут, но не переувлажняйте плитку, иначе это может повлиять на её качество.

Если вы хотите придать дополнительную защиту плитке, можно использовать герметик. Однако, поскольку стекло непористое, необходимость в этом возникает не всегда.

В любом случае важно следовать инструкциям производителя, чтобы не повредить поверхность.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике?
Недвижимость
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике? Аудио 
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Наука и техника
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам Аудио 
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Невероятные данные: как генетика влияет на возникновение рака у детей
Эти сотрудники первыми попадают под сокращение — проверьте, не находитесь ли вы в зоне риска
6 февраля: Безумная Ксения, комиссарский календарь и теракт в метро
Новые молекулы против раковых опухолей: эффективнее, но безопаснее
Разжижающие кровь препараты: кому они спасут жизнь, а кому навредят?
Пирожки останутся мягкими даже на следующий день: секрет теста на кефире — проверенный рецепт
Не трогайте кузов! Как неправильная полировка испортит вашу машину
План Трампа по Газе: было ваше – стало наше.
Горячее масло больше не испачкает плиту: хитрый приём при жарке котлет сохранит кухню чистой
Неподходящие контейнеры для рассады: избегайте этих ошибок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.