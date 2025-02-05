Почему бельё остаётся жёстким после стирки? Об этом знают далеко не все

Все дело в том, что целлюлозное волокно, из которого изготовлено постельное белье, может разрушаться при стирке. Однако, когда вода начинает испаряться, эти связи восстанавливаются, возвращая целлюлозу в тканях в прежнее прочное состояние.
Чтобы размягчить материал, нужно несколько раз постирать вещь с обычным порошком, а при полоскании использовать кондиционер. После 2-3 таких процедур текстиль становится более мягким.
Для замачивания вещей после стирки можно использовать нашатырный спирт в количестве чайной ложки на 1 литр воды. Замачивание длится 120-180 минут. После этого изделие прополаскивают и просушивают. Нашатырный спирт делает вещи мягкими и удаляет застарелые пятна.
Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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