Почему бельё остаётся жёстким после стирки? Об этом знают далеко не все

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почему постельное белье становится жестким после стирки

Все дело в том, что целлюлозное волокно, из которого изготовлено постельное белье, может разрушаться при стирке. Однако, когда вода начинает испаряться, эти связи восстанавливаются, возвращая целлюлозу в тканях в прежнее прочное состояние.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Что делает белье мягким после стирки

Чтобы размягчить материал, нужно несколько раз постирать вещь с обычным порошком, а при полоскании использовать кондиционер. После 2-3 таких процедур текстиль становится более мягким.



Для замачивания вещей после стирки можно использовать нашатырный спирт в количестве чайной ложки на 1 литр воды. Замачивание длится 120-180 минут. После этого изделие прополаскивают и просушивают. Нашатырный спирт делает вещи мягкими и удаляет застарелые пятна.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.