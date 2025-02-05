Скрип обуви больше не побеспокоит вас: простые шаги для устранения проблемы

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Скрип обуви при ходьбе — распространенная проблема, которая может испортить впечатление даже от самой стильной пары.

Фото: unsplash.com by Фаррел Нобель, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина идёт по коридору

Мы разберем, почему обувь скрипит, как устранить эту проблему и какие средства помогут вернуть комфорт при ходьбе.

Почему обувь скрипит при ходьбе

Скрип обуви свидетельствует о том, что она была изготовлена из некачественных материалов, плохо прошита или неправильно склеена. Однако проблема может быть и в кожаном материале и поверхности пола.

Звуки, которые вы слышите, когда ваша обувь скрипит, могут быть вызваны попаданием воздуха или влаги в разные части обуви. Обычно это происходит преимущественно в области стельки, а когда стелька трется о другую часть обуви, возникает скрип.

Что делать, если обувь скрипит при ходьбе

Если ваша обувь скрипит, используйте обувной воск, вазелин или касторовое масло, чтобы размягчить натуральный материал. Кроме того, хорошим вариантом являются оливковое, кокосовое и подсолнечное масла.

Нанесите масло на гладкие кожаные или лакированные поверхности на 8 часов. Затем протрите поверхность мыльным раствором и хорошо просушите обувь. Все растительные жиры хорошо увлажняют кожу и делают ее гладкой.

После обработки подсолнечным маслом на поверхности кожи остается жировая пленка, предохраняющая обувь от влаги и реагентов.

Нанесите пудру на внутреннюю часть ботинок. Кукурузный крахмал, пищевая сода или другие порошки, не содержащие тальк, могут впитывать лишнюю влагу и сводить к минимуму скрип соскальзывания носка по стельке.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.



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