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Эти правила фэн-шуй для уборки дома привлекут удачу и деньги

1:34
Недвижимость

Фэн-шуй — это не просто перестановка мебели, но и мощный способ создать гармонию в доме и привлечь в жизнь удачу, богатство и спокойствие. Одна из главных идей — чистота и порядок, ведь хаос мешает энергии "Ци" свободно циркулировать.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com by chandlervid85
Интерьер

Для начала определите цель уборки: хотите ли вы избавиться от стресса, улучшить финансовое положение или просто очистить пространство? Затем действуйте поэтапно.

Уберите ненужные вещи — всё, что связано с негативом, тормозит вашу энергетику. Используйте натуральные чистящие средства — уксус, соду, эфирные масла. Они не только очищают дом, но и заряжают его позитивной энергией.

Кроме того, следите за зеркалами и окнами — они символизируют деньги и успех, поэтому должны быть идеально чистыми.

Особое внимание стоит уделить балансировке пяти элементов фэн-шуй в вашем доме, пишет журнал Receptar.

1. Дерево связано с ростом, поэтому ухаживайте за растениями.

2. Огонь отражает страсть и энергию, поэтому обновите освещение и зажигайте свечи.

3. Земля отвечает за устойчивость, регулярно мойте полы и убирайтесь.

4. Металл привносит ясность и сосредоточенность, поэтому наводите порядок в рабочих зонах.

5. Вода символизирует изобилие, следите, чтобы краны не протекали, и добавьте в интерьер фонтан.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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