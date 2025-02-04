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Лавровый лист – не только в суп! Удобрение, которое оживит все комнатные растения

0:45
Недвижимость

Лавровый лист — это не только ароматная приправа, но и отличное натуральное удобрение для комнатных растений. Он укрепляет корни, насыщает почву полезными веществами и стимулирует цветение.

лавровый лист
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лавровый лист

Приготовить подкормку очень просто. Положите несколько сушеных листьев в банку с водой, дайте настояться до потемнения — и удобрение готово. Можно использовать и экспресс-метод: просто размять листья прямо в воде для полива.

Используйте этот раствор раз в месяц, особенно в период цветения. А ещё лавровый лист помогает устранять неприятные запахи — просто положите его в обувь на ночь или слегка подожгите, чтобы улучшить дыхание и снять стресс.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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