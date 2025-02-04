Как отбелить старую ванну без химии — работает на 100%

Со временем даже самая белоснежная ванна теряет свой блеск, покрывается налетом и пятнами. Но вернуть ей чистоту можно легко и без агрессивной химии!

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Уборка ванной

Для регулярной очистки смешайте уксус с теплой водой (1:1), нанесите на поверхность и оставьте на 15 минут. Затем протрите губкой и смойте — ванна станет заметно чище.

Если появились пятна, сначала посыпьте поверхность пищевой содой, затем сбрызните уксусным раствором. Подождите несколько минут, потрите до образования пасты, подождите немного, затем смойте.

А для въевшихся загрязнений смочите бумажные полотенца в уксусе, приложите к проблемным местам и оставьте на 2 часа. Затем просто протрите — и пятна исчезнут!

Эти простые методы помогут сохранить вашу ванну чистой и сияющей без лишних затрат, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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