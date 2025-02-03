Ни уксус, ни пищевая сода: назван лучший способ быстро удалить засохший жир с духовки

После готовки на кухне остаётся слой жира, который портит внешний вид, снижает эффективность техники, накапливается в вытяжке, ухудшая вентиляцию, и становится питательной средой для бактерий.
Со временем это может сказаться на вашей гигиене, а также создать пожароопасную ситуацию, если жир окажется рядом с источниками тепла. Чтобы справиться с этой проблемой без агрессивной химии, используйте натуральные средства.
Лимонный сок не только растворяет жир, но и придает поверхности свежий аромат. Уксус эффективно расщепляет жировые отложения и убивает микробы.
Кроме того, пищевая сода благодаря абразивным свойствам легко удаляет даже стойкие загрязнения. А кофейная гуща станет экологичным средством для чистки и устранения неприятных запахов.
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
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