Без химикатов: гостиничный трюк для чистого туалета

Хотите идеально чистый туалет без агрессивной химии? Попробуйте этот гостиничный лайфхак! Смесь из обычных домашних ингредиентов эффективно справляется с загрязнениями, устраняет неприятные запахи и не вредит окружающей среде.
Этот простой состав сделает ванную комнату идеально чистой и свежей!
Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).
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"Аэропорт Сухуми должен начать принимать регулярные рейсы из регионов России в мае», – заявил Кириенко.