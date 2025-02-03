Без химикатов: гостиничный трюк для чистого туалета

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите идеально чистый туалет без агрессивной химии? Попробуйте этот гостиничный лайфхак! Смесь из обычных домашних ингредиентов эффективно справляется с загрязнениями, устраняет неприятные запахи и не вредит окружающей среде.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Унитаз

Что нужно?

1 ст. л. стирального порошка 1 ст. л. соли 3 ст. л. уксуса

Как использовать?

Смешайте все ингредиенты до полного растворения. Вылейте в унитаз, потрите ершиком. Можно использовать и для раковины или ванны.

Как это работает?

Соль оттирает грязь. Уксус удаляет известковый налёт. Порошок борется с бактериями.

Этот простой состав сделает ванную комнату идеально чистой и свежей!

Уточнения

Туале́т (фр. toilettes), убо́рная, нужни́к устар. ватерклозе́т, клозе́т — помещение для отправления естественных нужд (мочеиспускания и дефекации).



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