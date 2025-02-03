Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике?

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали маленькое отверстие в задней части холодильника? Это конденсатоотводчик, который помогает отводить воду, образующуюся от конденсата.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодильник

Если отверстие забьётся, вода может начать скапливаться внутри холодильника, создавая лужи и способствуя росту плесени. Это также снижает эффективность работы устройства.

Что делать?

Регулярно чистите отверстие с помощью ватной палочки или зубочистки. Для глубокой очистки можно использовать резиновый шланг. Применяйте уксус для дезинфекции.

Важно проверять отверстие хотя бы раз в месяц, чтобы избежать проблем с холодильником.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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