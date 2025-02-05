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Турецкий лайфхак: как избавиться от пятен на одежде без стирки

1:38
Недвижимость

Пятна на одежде могут появиться в самый неподходящий момент. Даже аккуратное обращение с вещами не всегда спасает от их появления. Часто, чтобы избавиться от пятна, достаточно просто постирать одежду в стиральной машине. Однако некоторые загрязнения, такие как следы от кофе, чая или жирных соусов, могут оказаться весьма стойкими и не поддаться обычной стирке.

Пятна на одежде
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятна на одежде

В таких случаях на помощь приходят домашние средства. Турецкий продавец поделился с чешским изданием Napadyprodomy. cz эффективным методом, который позволяет быстро и без стирки удалить даже самые сложные пятна.

Для этого необходимо смешать:

  • небольшое количество тёплой воды,
  • несколько капель средства для мытья посуды,
  • чайную ложку пищевой соды.

Полученную смесь нужно нанести на пятно и оставить на 10 минут. Затем пятно следует промыть водой, и оно исчезнет. Пищевая сода — это отличное средство для борьбы с жирными и устойчивыми загрязнениями, которое не повредит ткани.

Ещё один способ избавиться от пятен — использовать уксус. Для этого нужно смешать его с водой в равных пропорциях и нанести на пятно. Через несколько минут пятно следует промыть под проточной водой. Уксус хорошо справляется с различными типами загрязнений, но его не рекомендуется использовать для деликатных и цветных тканей, так как он может повредить их структуру. В таких случаях пищевая сода будет более безопасным выбором.

Уточнения

Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место. 

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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