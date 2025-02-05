Зимой полотенца сохнут долго и приобретают неприятный запах? Есть решение!

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой сушка полотенец может стать настоящей проблемой из-за низких температур и ограниченной вентиляции в доме. Влажные полотенца быстро приобретают затхлый запах, требуя повторной стирки. Однако есть несколько эффективных способов решить эту задачу.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полотенца

Используйте осушитель воздуха. Чтобы ускорить сушку полотенец, можно приобрести специальный осушитель. После стирки развесьте полотенца на сушилке рядом с батареей, но не вплотную. Разместите осушитель рядом с сушилкой, чтобы снизить уровень влажности в помещении. Это ускорит высыхание полотенец. Когда они полностью высохнут, уберите их в шкаф. Применяйте грелку. Под сушилку с полотенцами можно положить резиновую грелку, наполненную горячей водой. Это создаст дополнительное тепло и ускорит процесс сушки. Увеличьте интенсивность отжима. Зимой рекомендуется стирать полотенца при температуре 60 градусов и использовать режим отжима не менее 600 оборотов. Это сократит время сушки и предотвратит появление неприятного запаха. Добавляйте уксус и соду при стирке. Для нейтрализации запахов и смягчения волокон при стирке полотенец можно использовать уксус и соду. Это поможет сохранить их свежесть на более длительный срок.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.





За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.



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