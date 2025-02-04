Плинтус, который прослужит годами: как не ошибиться с выбором напольного покрытия

2:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плинтус закрывает зазор между стеной и напольным покрытием, создавая завершенный вид помещения. Он защищает стены от загрязнений и механических повреждений, а также может скрывать провода. Однако при выборе важно учитывать материал, высоту и цвет, поскольку от этого зависит не только долговечность, но и визуальное восприятие пространства.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира

Какой плинтус выбрать

Рассмотрим основные виды плинтусов, их особенности, преимущества и недостатки.

Пластиковый плинтус

Доступный по цене.

Гибкий, подходит для кривых стен.

Со временем может трескаться, легко повреждается.

Внешние уголки и заглушки нередко выпадают.

Вывод: Подходит для бюджетного ремонта, но не отличается прочностью.

Плинтус из МДФ

Имеет более презентабельный вид, чем пластик.

Можно покрасить в нужный цвет.

Чувствителен к влаге — при повреждении верхнего слоя набухает или рассыхается.

Видны стыки, если не использовать специальную технологию запила.

Вывод: Оптимален для сухих помещений, но требует аккуратного обращения.

Плинтус из пенополиуретана

Устойчив к влаге, подходит для ванных комнат и кухонь.

Может быть гибким, что удобно для криволинейных стен.

Высокая прочность и долговечность.

Требует покраски после установки.

Вывод: Прочный и надежный вариант, но дороже пластика и МДФ.

Плинтус из пенополистирола (дюрополимер)

Похож на пенополиуретан, но еще плотнее.

Влагостойкий и устойчивый к ударам.

Стоит дешевле пенополиуретановых моделей.

Требует запила, замазывания швов и покраски.

Вывод: Хороший баланс цены и качества, подходит для всех помещений.

На что обратить внимание при выборе

Цвет: Если плинтус совпадает с цветом стен или дверей, помещение кажется выше.

Если плинтус совпадает с цветом стен или дверей, помещение кажется выше. Высота: Чем выше плинтус, тем солиднее смотрится интерьер. Оптимальный вариант — 10-12 см.

Чем выше плинтус, тем солиднее смотрится интерьер. Оптимальный вариант — 10-12 см. Монтаж: Некоторые модели требуют специальных инструментов и клея для аккуратной установки.

Оптимальным вариантом для долговечного ремонта являются плинтусы из пенополистирола. Они прочны, устойчивы к влаге и ударам, а после покраски выглядят эстетично. Для бюджетного ремонта можно рассмотреть МДФ или пластик, но их долговечность будет ниже.

Уточнения

Плинтус (от греч. πλίνθος, вероятно, через лат. plinthus, плитка) — декоративный и защитный элемент отделки помещений для сокрытия щели между полом и стеной, тяга, идущая по низу стены.



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