Плинтус, который прослужит годами: как не ошибиться с выбором напольного покрытия

Плинтус закрывает зазор между стеной и напольным покрытием, создавая завершенный вид помещения. Он защищает стены от загрязнений и механических повреждений, а также может скрывать провода. Однако при выборе важно учитывать материал, высоту и цвет, поскольку от этого зависит не только долговечность, но и визуальное восприятие пространства.
Рассмотрим основные виды плинтусов, их особенности, преимущества и недостатки.
Вывод: Подходит для бюджетного ремонта, но не отличается прочностью.
Вывод: Оптимален для сухих помещений, но требует аккуратного обращения.
Вывод: Прочный и надежный вариант, но дороже пластика и МДФ.
Вывод: Хороший баланс цены и качества, подходит для всех помещений.
Оптимальным вариантом для долговечного ремонта являются плинтусы из пенополистирола. Они прочны, устойчивы к влаге и ударам, а после покраски выглядят эстетично. Для бюджетного ремонта можно рассмотреть МДФ или пластик, но их долговечность будет ниже.
Плинтус (от греч. πλίνθος, вероятно, через лат. plinthus, плитка) — декоративный и защитный элемент отделки помещений для сокрытия щели между полом и стеной, тяга, идущая по низу стены.
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