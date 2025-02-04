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Плинтус, который прослужит годами: как не ошибиться с выбором напольного покрытия

2:36
Недвижимость

Плинтус закрывает зазор между стеной и напольным покрытием, создавая завершенный вид помещения. Он защищает стены от загрязнений и механических повреждений, а также может скрывать провода. Однако при выборе важно учитывать материал, высоту и цвет, поскольку от этого зависит не только долговечность, но и визуальное восприятие пространства.

Квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира

Какой плинтус выбрать

Рассмотрим основные виды плинтусов, их особенности, преимущества и недостатки.

Пластиковый плинтус

  • Доступный по цене.
  • Гибкий, подходит для кривых стен.
  • Со временем может трескаться, легко повреждается.
  • Внешние уголки и заглушки нередко выпадают.

Вывод: Подходит для бюджетного ремонта, но не отличается прочностью.

Плинтус из МДФ

  • Имеет более презентабельный вид, чем пластик.
  • Можно покрасить в нужный цвет.
  • Чувствителен к влаге — при повреждении верхнего слоя набухает или рассыхается.
  • Видны стыки, если не использовать специальную технологию запила.

Вывод: Оптимален для сухих помещений, но требует аккуратного обращения.

Плинтус из пенополиуретана

  • Устойчив к влаге, подходит для ванных комнат и кухонь.
  • Может быть гибким, что удобно для криволинейных стен.
  • Высокая прочность и долговечность.
  • Требует покраски после установки.

Вывод: Прочный и надежный вариант, но дороже пластика и МДФ.

Плинтус из пенополистирола (дюрополимер)

  • Похож на пенополиуретан, но еще плотнее.
  • Влагостойкий и устойчивый к ударам.
  • Стоит дешевле пенополиуретановых моделей.
  • Требует запила, замазывания швов и покраски.

Вывод: Хороший баланс цены и качества, подходит для всех помещений.

На что обратить внимание при выборе

  • Цвет: Если плинтус совпадает с цветом стен или дверей, помещение кажется выше.
  • Высота: Чем выше плинтус, тем солиднее смотрится интерьер. Оптимальный вариант — 10-12 см.
  • Монтаж: Некоторые модели требуют специальных инструментов и клея для аккуратной установки.

Оптимальным вариантом для долговечного ремонта являются плинтусы из пенополистирола. Они прочны, устойчивы к влаге и ударам, а после покраски выглядят эстетично. Для бюджетного ремонта можно рассмотреть МДФ или пластик, но их долговечность будет ниже.

Уточнения

Плинтус (от греч. πλίνθος, вероятно, через лат. plinthus, плитка) — декоративный и защитный элемент отделки помещений для сокрытия щели между полом и стеной, тяга, идущая по низу стены.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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