Как обезопасить себя от мошенников при оплате услуг ЖКХ

Генеральный директор АНО "Умный многоквартирный дом" Никита Уткин рекомендует проверять квитанции за услуги ЖКХ, чтобы избежать мошенничества.
Эксперт в разговоре с РИА Недвижимость посоветовал не переводить деньги сразу по указанным в квитанции QR-кодам, а сравнивать полученные квитанции с платежными документами в личном кабинете управляющей компании.
"Важно при этом не пользоваться иными реквизитами "короткого доступа", "прямой ссылки" или "QR -кода к ЛК", которые также могут быть указаны на фейковой платежке. Откладывайте подозрительную платежку, заходите в ЛК традиционным для вас образом, проверяете данные", — сказал Уткин.
Ранее стало известно, что мошенники рассылают поддельные квитанции с QR-кодами, которые переводят деньги на подставные счета.
Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо заходить в личный кабинет ресурсоснабжающей или управляющей организации для проверки счета. При этом не следует использовать другие реквизиты, указанные на подозрительной квитанции, подчеркнул эксперт.
Никита Уткин также рекомендует отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных и использовать мобильные приложения УК или банка для получения счетов. Важно проверять реквизиты компании, которой вы переводите деньги, чтобы убедиться, что это действительно ваша ресурсоснабжающая организация.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
Квита́нция (лат. quitantia; фр. quittance; нем. quittung) — расписка в приёме денежных средств, каких-либо документов или материальных ценностей, является бланком строгой отчётности.
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