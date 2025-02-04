Как обезопасить себя от мошенников при оплате услуг ЖКХ

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Генеральный директор АНО "Умный многоквартирный дом" Никита Уткин рекомендует проверять квитанции за услуги ЖКХ, чтобы избежать мошенничества.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Эксперт в разговоре с РИА Недвижимость посоветовал не переводить деньги сразу по указанным в квитанции QR-кодам, а сравнивать полученные квитанции с платежными документами в личном кабинете управляющей компании.

"Важно при этом не пользоваться иными реквизитами "короткого доступа", "прямой ссылки" или "QR -кода к ЛК", которые также могут быть указаны на фейковой платежке. Откладывайте подозрительную платежку, заходите в ЛК традиционным для вас образом, проверяете данные", — сказал Уткин.

Ранее стало известно, что мошенники рассылают поддельные квитанции с QR-кодами, которые переводят деньги на подставные счета.

Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо заходить в личный кабинет ресурсоснабжающей или управляющей организации для проверки счета. При этом не следует использовать другие реквизиты, указанные на подозрительной квитанции, подчеркнул эксперт.

Никита Уткин также рекомендует отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных и использовать мобильные приложения УК или банка для получения счетов. Важно проверять реквизиты компании, которой вы переводите деньги, чтобы убедиться, что это действительно ваша ресурсоснабжающая организация.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.





Квита́нция (лат. quitantia; фр. quittance; нем. quittung) — расписка в приёме денежных средств, каких-либо документов или материальных ценностей, является бланком строгой отчётности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.