Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно поворачивать на перекрёстках с трамвайными путями: секреты, о которых молчат автошколы
Гарнир, который станет главным блюдом: картофель в сливочно-сырном соусе — просто объедение
Дороги будущего: асфальт, который сам восстанавливает выбоины и трещины
Вся правда про буррито, сомбреро и текилу — россиянин развенчал мифы о Мексике
Отдых на диване может быть полезным, если соблюдать одно важное условие
Проверенные способы, чтобы собака не скучала, пока вас нет
Так ли безопасна пшеница без глютена
Сердечки, розовое желе или бордовое омбре: топ-10 дизайнов ногтей на День святого Валентина
Ошибки, которые уменьшают вашу пенсию: многие не догадываются о главной причине

Сушильная машина или веревки: что выбрать для удобства в квартире

2:43
Недвижимость

Сушильные машины становятся все более востребованными среди владельцев квартир. Они помогают экономить пространство, упрощают процесс ухода за вещами и предотвращают накопление влаги в помещении. Особенно актуальны такие устройства для небольших квартир, где сушить белье на балконе или в комнате не всегда удобно. Рассмотрим основные преимущества этой бытовой техники.

девочка
Фото: freepik.com by senivpetro on Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девочка

Устранение влаги и пыли в квартире

При сушке белья в помещении повышается влажность, что может привести к образованию плесени, особенно в квартирах с плохой вентиляцией. Сушильная машина решает эту проблему, удаляя влагу из текстиля и не допуская ее распространения в воздухе.

Еще одно преимущество — фильтр, который задерживает пыль, микроворс и шерсть домашних животных, снижая уровень загрязнения в квартире.

Одежда становится мягче и сохраняет форму

После машинной сушки ткань остается мягкой и объемной — особенно это заметно на полотенцах, пледах и хлопковых вещах. Такой эффект сложно достичь при сушке на открытом воздухе или батарее.

Современные модели предлагают деликатные режимы с бережным воздействием на ткань, предотвращая чрезмерное пересыхание и деформацию одежды.

Экономия пространства и времени

Сушильная машина избавляет от необходимости развешивать мокрое белье на балконе или в комнате, что особенно важно для небольших квартир.

Кроме того, сокращается общее время ухода за одеждой: процесс сушки занимает 1-2 часа, после чего вещи можно сразу убирать в шкаф.

Снижение потребности в глажке

После сушки в машине одежда меньше мнется, благодаря чему глажка становится необязательной. Это особенно актуально для текстиля из хлопка, льна и синтетических материалов, которые обычно требуют дополнительной обработки утюгом.

Оптимальное решение для больших семей

При активном использовании стиральной машины объем белья, требующего сушки, может быть значительным. Установка отдельного сушильного устройства позволяет сократить нагрузку на хозяйственные процессы, обеспечивая удобство для всех жильцов.

Сушильная машина — это практичное решение для городской квартиры, особенно если важно избежать излишней влажности, сократить время ухода за вещами и оптимизировать жилое пространство. Современные модели позволяют выбрать наиболее подходящий режим сушки для разных видов тканей, обеспечивая комфорт и продлевая срок службы одежды.

Уточнения

Сушильная машина - электромеханическая установка для сушки текстильных изделий (одежды, белья, и др.), обуви, головных уборов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Еда и рецепты
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт Аудио 
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Еда и рецепты
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Последние материалы
Сушильная машина или веревки: что выбрать для удобства в квартире
Ночью на трассе рация важнее телефона: почему водители не отказываются от старой связи
Секреты душа, которые делают кожу красивой и увлажненной
Ольга Бузова отреагировала на скорое отцовство Давы: будь, пожалуйста, послабее
Стань стройной и спокойной за 2 недели: начинать занятия йогой стоит с этих простых асан
Возьми на вооружение: эти 5 фраз раздражают любого мужчину
18-летняя невеста Григория Лепса заговорила о детях
Запеканка, как в детстве: воздушная, мягкая и без муки
Как лесные пожары влияют на эволюцию животных
Брэд Питт впервые за восемь лет обратился к Анджелине Джоли: актёр молит о помощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.