Как сделать секундный клей ещё крепче при помощи простого кухонного продукта

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Цианоакрилатный клей, широко известный как "секундный" клей, является незаменимым помощником в быту и ремонте. Он быстро и надёжно скрепляет пластиковые и деревянные детали. Однако этот клей имеет свои ограничения. Например, он плохо сцепляется с полиэтиленом и силиконом, так как легко отслаивается.

Клей
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клей

Чтобы преодолеть эту проблему, можно воспользоваться простым методом, который усилит свойства клея. Для этого потребуется пищевая сода.

Процесс довольно прост: нанесите небольшое количество клея на поверхность, затем посыпьте её пищевой содой и добавьте ещё немного клея. Благодаря щелочной природе соды, она ускоряет полимеризацию клея, делая соединение более прочным и надёжным. Сода также действует как наполнитель, укрепляя структуру клея.

Важно отметить, что вместо соды можно использовать мелкую штукатурку или бетонную пыль. Эти материалы также ускоряют полимеризацию клея и выполняют функцию армирования, повышая его прочность.

Уточнения

Клей — вещество, многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических составляющих, способные соединять (склеивать) различные материалы. 

Цианоакрилаты — эфиры цианакриловой кислоты, основной компонент цианоакрилатных клеев, применяемых для быстрого склеивания материалов, в том числе в быту.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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