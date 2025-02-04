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Выявляем ошибки застройщика: проверяем качество сантехники в новостройке

3:03
Недвижимость

При покупке новой квартиры важно понимать, что установленная сантехника может отличаться по качеству. Вопрос замены зависит от класса жилья, используемых материалов и состояния монтажа. Важно заранее проверить трубы и оборудование, чтобы избежать неприятных сюрпризов после заселения.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

Какая сантехника бывает

Сантехника в квартире делится на два типа:

  • Бытовая: включает раковины, унитазы, ванны, душевые кабины, смесители и краны.
  • Инженерная: трубы, арматура, фильтры, соединительные элементы для водоснабжения, отопления и канализации.

В квартирах с предчистовой отделкой обычно устанавливают только инженерную сантехнику, а вот бытовая появляется лишь при покупке жилья с чистовой отделкой.

Когда стоит менять трубы

Замена труб может понадобиться по ряду причин:

  • Низкое качество материалов: в эконом-классе часто используют бюджетные варианты, которые быстрее изнашиваются.
  • Плохой монтаж: ошибки при установке могут привести к протечкам.
  • Несоответствие современным стандартам: старые или некачественные материалы могут быть подвержены коррозии и деформации.

Как проверить трубы перед заменой

Чтобы понять, стоит ли менять трубы, проверьте:

  • Маркировку: если ее нет, это повод насторожиться.
  • Герметичность: на соединениях не должно быть подтеков.
  • Качество соединений: особенно у полипропиленовых труб, которые соединяются пайкой.

Какой материал труб выбрать

На рынке представлены трубы из разных материалов. Каждый имеет свои плюсы и минусы:

  • Металлопластик: гибкость, устойчивость к температуре, срок службы до 50 лет.
  • Полипропилен: прочность, долговечность, подходит для горячей и холодной воды (до 50 лет).
  • Медь: идеальна для горячего водоснабжения, устойчива к коррозии, но дорогая.
  • PEX (сшитый полиэтилен): высокая гибкость, устойчивость к скачкам давления, служит 50 лет и более.

Стоит ли менять бытовую сантехнику

В эконом-классе часто устанавливают простую сантехнику без дизайнерских решений. Но менять ее необязательно, если она исправна. Решение зависит от ваших предпочтений и бюджета.

Гарантии от застройщика

Не забывайте, что застройщик несет гарантийные обязательства:

  • 3 года: на инженерное оборудование.
  • 5 лет: на конструктивные элементы здания.

Если обнаружите дефекты при приемке, застройщик обязан их устранить бесплатно.

Менять сантехнику от застройщика не всегда обязательно. Проверьте трубы, инженерные системы и бытовую сантехнику до заселения. Если материалы и монтаж качественные — можно сэкономить. В противном случае лучше заменить все сразу, чтобы избежать проблем в будущем.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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