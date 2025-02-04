Выявляем ошибки застройщика: проверяем качество сантехники в новостройке

При покупке новой квартиры важно понимать, что установленная сантехника может отличаться по качеству. Вопрос замены зависит от класса жилья, используемых материалов и состояния монтажа. Важно заранее проверить трубы и оборудование, чтобы избежать неприятных сюрпризов после заселения.
Сантехника в квартире делится на два типа:
В квартирах с предчистовой отделкой обычно устанавливают только инженерную сантехнику, а вот бытовая появляется лишь при покупке жилья с чистовой отделкой.
Замена труб может понадобиться по ряду причин:
Чтобы понять, стоит ли менять трубы, проверьте:
На рынке представлены трубы из разных материалов. Каждый имеет свои плюсы и минусы:
В эконом-классе часто устанавливают простую сантехнику без дизайнерских решений. Но менять ее необязательно, если она исправна. Решение зависит от ваших предпочтений и бюджета.
Не забывайте, что застройщик несет гарантийные обязательства:
Если обнаружите дефекты при приемке, застройщик обязан их устранить бесплатно.
Менять сантехнику от застройщика не всегда обязательно. Проверьте трубы, инженерные системы и бытовую сантехнику до заселения. Если материалы и монтаж качественные — можно сэкономить. В противном случае лучше заменить все сразу, чтобы избежать проблем в будущем.
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.