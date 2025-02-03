Эта ошибка в стирке портит и одежду, и полотенца — 90% людей делают её постоянно

Вы уверены, что стираете полотенца правильно? Многие совмещают их с одеждой, не задумываясь о последствиях. Но стоит ли это делать?
Эксперты уверены: раздельная стирка даёт лучший результат. Давайте разберёмся, почему.
1. Ворсинки повсюду!
Полотенца линяют, оставляя ворс на одежде, особенно на чёрных вещах. Если не хотите доставать леггинсы, покрытые пушком, лучше постирать их отдельно.
2. Разное воздействие на ткани
"Полотенца жёстче, а одежда мягче. Если стирать их вместе, одежда быстрее изнашивается", — объясняет эксперт по организации быта Виктория Грин.
3. Дисбаланс в стиральной машине
Полотенца впитывают много воды, становятся тяжёлыми и могут разбалансировать барабан. Это приводит к неравномерной стирке и даже дополнительному износу техники.
4. Разное время сушки
Полотенца сохнут дольше одежды. Если загружать их вместе, вам придётся либо пересушивать одежду, либо доставать влажные полотенца.
5. Температурный режим
Полотенца требуют стирки в горячей воде для уничтожения бактерий. Одежда, особенно цветная, может полинять или испортиться при высокой температуре.
Если времени мало, можно объединить стирку, но с условиями:
Соблюдая эти простые правила, вы продлите жизнь своим полотенцам и одежде, а стирка станет более эффективной!
Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
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