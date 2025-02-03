Углы в квартире больше не будут пустовать: 7 гениальных способов их задействовать

Оставлять угол комнаты пустым — значит терять драгоценное пространство. Особенно это актуально для небольших квартир, где важно грамотно использовать каждый метр. Вместо того чтобы оставлять угол без дела, можно превратить его в стильную и полезную зону.
Самый простой способ задействовать угол — установить полки. Они не только украсят пространство, но и станут дополнительным местом для хранения. На них можно разместить:
Если не хочется загромождать угол, можно поставить туда напольную вазу. Важно выбирать устойчивые модели из прочных материалов — такой предмет легко задеть ногой и разбить.
Любителям комнатных цветов стоит обратить внимание на кашпо с растением. В зависимости от стиля комнаты можно выбрать:
Если угол тёмный или выглядит непрезентабельно, его можно оживить зеркалом. Этот приём не только сделает пространство светлее, но и визуально увеличит размеры комнаты.
Напольный торшер или настенное бра добавят уюта и функциональности. Такое освещение отлично подходит для зоны отдыха или рабочего пространства.
Для практичных людей угол комнаты можно превратить в мини-кабинет. Компактный рабочий стол гармонично впишется даже в небольшую комнату. Главное — подобрать модель, которая соответствует размеру угла и стилю интерьера.
Если хочется создать уютное место для отдыха, можно поставить в угол кресло. А если добавить к нему небольшой кофейный столик, получится идеальное пространство для чтения и расслабления.
Задействовав угол комнаты, можно не только украсить интерьер, но и сделать его более функциональным. Главное — выбрать вариант, который подходит именно вам!
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
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