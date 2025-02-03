Углы в квартире больше не будут пустовать: 7 гениальных способов их задействовать

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Оставлять угол комнаты пустым — значит терять драгоценное пространство. Особенно это актуально для небольших квартир, где важно грамотно использовать каждый метр. Вместо того чтобы оставлять угол без дела, можно превратить его в стильную и полезную зону.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Полки: стиль и функциональность в одном решении

Самый простой способ задействовать угол — установить полки. Они не только украсят пространство, но и станут дополнительным местом для хранения. На них можно разместить:

Книги и журналы,

Декоративные элементы,

Фоторамки,

Мини-горшки с растениями.

Напольная ваза: минималистичное украшение

Если не хочется загромождать угол, можно поставить туда напольную вазу. Важно выбирать устойчивые модели из прочных материалов — такой предмет легко задеть ногой и разбить.

Живые растения: уют и свежесть

Любителям комнатных цветов стоит обратить внимание на кашпо с растением. В зависимости от стиля комнаты можно выбрать:

Высокие растения с пышной листвой,

Компактные цветы в стильных горшках.

Зеркало: визуальное расширение пространства

Если угол тёмный или выглядит непрезентабельно, его можно оживить зеркалом. Этот приём не только сделает пространство светлее, но и визуально увеличит размеры комнаты.

Светильник: уютный уголок в любой комнате

Напольный торшер или настенное бра добавят уюта и функциональности. Такое освещение отлично подходит для зоны отдыха или рабочего пространства.

Рабочий стол: удобное место для работы

Для практичных людей угол комнаты можно превратить в мини-кабинет. Компактный рабочий стол гармонично впишется даже в небольшую комнату. Главное — подобрать модель, которая соответствует размеру угла и стилю интерьера.

Кресло и кофейный столик: зона для отдыха

Если хочется создать уютное место для отдыха, можно поставить в угол кресло. А если добавить к нему небольшой кофейный столик, получится идеальное пространство для чтения и расслабления.

Задействовав угол комнаты, можно не только украсить интерьер, но и сделать его более функциональным. Главное — выбрать вариант, который подходит именно вам!

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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