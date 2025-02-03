Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году самая дорогая квартира в Москве будет продаваться за четыре миллиарда рублей. Эксперты озвучили стоимость самых доступных объектов недвижимости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

В центре внимания оказался впечатляющий четырехуровневый таунхаус общей площадью 1000 квадратных метров. Он находится в жилом комплексе на Большой Никитской улице. Внутри таунхауса располагаются пять спален, каждая из которых имеет свой собственный санузел, две кухни, просторная гостиная, библиотека, уютное патио, кабинет, а также комнаты для охраны и обслуживающего персонала. Среди удобств также имеются терраса, зона спа с хаммамом и сауной, тренажерный зал, помещение для хранения мехов и прачечная. В стоимость квартиры входят четыре парковочных места, передает РБК.

Вторую позицию в рейтинге занимает семикомнатный пентхаус в Хамовниках, площадью 530 квадратных метров, с ценой в 3,9 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров шестикомнатный трехуровневый пентхаус на Пречистенской набережной, площадь которого составляет 724 квадрата, а стоимость — два миллиарда рублей.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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