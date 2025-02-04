Одежда больше не липнет к утюгу: простые трюки спасут ваши вещи

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Глажка одежды может превратиться в настоящее испытание, если ткань начинает прилипать к утюгу. Это не только усложняет процесс, но и может испортить вещи, оставляя на них нежелательные следы или даже прожоги. Однако существуют простые и эффективные способы предотвратить эту проблему.

Фото: 500px by Andrew Roberts, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Глажка

Проверьте настройку нагрева

Убедитесь, что температура утюга установлена на температуру, соответствующую ткани, которую вы гладите. Разные ткани требуют разного уровня нагрева, поэтому регулируйте температуру соответственно.

Используйте влажную ткань

Если одежда прилипает к утюгу, попробуйте положить между утюгом и тканью влажную ткань. Это действует как барьер и предотвращает прямой контакт, снижая вероятность прилипания.

Утюг в другом направлении

Измените направление, в котором вы гладите одежду. Иногда глажка в направлении, противоположном волокнам ткани или рисунку, может привести к прилипанию. Глажка по волокнам или узору может помочь предотвратить это.

Используйте антипригарный спрей

Вы можете попробовать распылить небольшое количество антипригарного спрея на подошву утюга. Это может создать скользкую поверхность, которая уменьшает прилипание. Тем не менее будьте осторожны и следуйте инструкциям производителя при использовании любых распылителей на утюге.

Очистите утюг

Накопление остатков или волокон ткани на подошве утюга может способствовать прилипанию. Очистите подошву утюга в соответствии с инструкциями производителя. Чистая подошва может более плавно скользить по ткани.

Отрегулируйте настройки пара

Чрезмерное количество пара иногда может привести к прилипанию одежды. Если вы используете функцию пара, попробуйте отрегулировать настройки пара на более низкий уровень или полностью отключить ее.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.





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