Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с церемонии Грэмми-2025: что случилось?
Рекордный рост: россияне массово пожаловались на банки из-за процентов по вкладам
Скрытые дефекты машины, которые обернутся проблемами на техосмотре — узнайте, как их выявить
«Европа не готова»: почему Ищенко сомневается в большом конфликте к 2025 году
Обои в ванной: идеальный вариант или большая ошибка?
Три простых способа приготовить антикоррозийный состав для авто
Психиатр рассказал, как справиться хандрой по утрам
8 правил хорошего сна
В России резко подорожали противозачаточные таблетки

Выбор идеального коврика для прихожей: как подобрать подходящее изделие

2:11
Недвижимость

Коврики для прихожей играют важную роль в интерьере, выполняя как декоративные, так и функциональные задачи. Прежде всего, они предназначены для того, чтобы очистить ноги от уличной пыли и грязи, предотвращая их распространение по дому. Кроме того, коврики прекрасно впитывают влагу с обуви.

Прихожая в квартире
Фото: https://www.freepik.com
Прихожая в квартире

Изделия занимают пространство от дверного проема до конца коридора и идеально подходят для вытянутых помещений. Обычно ковровые дорожки имеют ворс средней длины и украшены стильными узорами, такими как геометрические фигуры, квадраты и полосы.

Эффективные модели с жестким ворсом и резиновой основой обеспечивают надежное сцепление с полом и предотвращают скольжение. Они отлично удерживают влагу, что позволяет сохранять пол под ковриком сухим и чистым. Именно благодаря этой особенности коврики, aбсорбирующие влагу, стали популярным выбором среди покупателей на протяжении многих лет.

Существуют также практичные антискользящие модели, которые хорошо очищают подошвы обуви, но, к сожалению, не обладают свойством впитывать влагу. Чтобы решить эту проблему в дождливую или снежную погоду, можно положить поверх коврика мягкую тряпку или плетеный половик. Вопреки стереотипам, резиновые коврики выглядят очень стильно и легко вписываются в современные интерьеры, включая хай-тек.

Резиновые коврики не так часто встречаются в жилых помещениях, однако их стоит упомянуть, так как они способны увеличивать безопасность, защищая от электрического тока. Обычно такие модели используются в прихожих дач и частных домов, в то время как в квартирах в них нет особой нужды.

Модульные коврики, состоящие из нескольких частей, напоминают пазлы. Они сделаны из приятного на ощупь эластичного материала и отлично гармонируют с интерьером. Главное преимущество таких моделей заключается в возможности создавать коврики любых размеров и форм из отдельных элементов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Садоводство, цветоводство
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие Аудио 
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен
Авто
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен Аудио 
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
В России резко подорожали противозачаточные таблетки
Выбор идеального коврика для прихожей: как подобрать подходящее изделие
Чем опасны чайные пакетики? Разбираем состав и влияние на здоровье
Лапша, от которой все будут в восторге! Как добиться идеального теста и нарезки
Идеальный способ брить ноги без раздражений и вросших волос
Производители масла и яиц освобождены от допвыплат ритейлерам
Туризм в Абхазии может стать удобнее уже этим летом: там ждут большой поток путешественников благодаря одному решению
Лучшие комнатные растения для создания положительной энергии в доме по фен-шуй
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Россиянам напомнили о наказании за курение в квартире и на балконе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.