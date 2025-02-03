Лучшие комнатные растения для создания положительной энергии в доме по фен-шуй

2:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние годы внимание к комнатным растениям значительно возросло, и этому есть оправдание. Поскольку многие из нас проводят больше времени дома как для отдыха, так и для работы, желание украсить пространство растениями стало особенно актуальным. Комнатные растения не только придают уют и стиль помещению, но и могут оказать положительное влияние на атмосферу в доме. Учение фен-шуй стремится обеспечить гармоничный поток Ци, или жизненной энергии, а зелёные растения олицетворяют стихию дерева, способствующую устойчивости, адаптивности и лечебным процессам.

Фото: Unsplash by Mark Solarski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение в спальной комнате

Пахира водная, известная также как денежное дерево, занимает важное место в учении фен-шуй, так как считается символом удачи и финансового благополучия. Выращивание этого растения требует терпения, поскольку оно растёт медленно. Это не о стремительном обогащении, а о формировании стабильного и здорового финансового потока в жизни. Кроме того, пахира прекрасно очищает воздух, поглощая вредные вещества, и служит стильным элементом интерьера.

Стрелиция Николая, элегантное и высокое растение, которое родом из Южной Африки, также считается отличным выбором для фен-шуй. Любое здоровое комнатное растение с буйной листвой помогает создать атмосферу, наполненную позитивной энергией и чистым воздухом. Оно отлично дополняет любое жилое пространство, повышая в нём уровень жизненной энергии.

Сансевиерия, известная также как щучий хвост, благодаря своим длинным, мечевидным листьям идеально подходит для размещения в прихожих и у входных дверей в качестве растения, создающего защитное ощущение. Посадив сансевиерию по обеим сторонам входа, вы сможете сформировать "ворота", которые будут усиливать положительный поток Ци. Это растение неприхотливо, хорошо переносит низкий уровень освещенности и даже выделяет кислород ночью, что делает его отличным выбором для спален.

Алоэ вера, популярное и простое в уходе растение, имеет мясистые стебли, содержащие целебный полупрозрачный гель, который высоко ценится как косметологами, так и врачами благодаря своим успокаивающим и лечебным свойствам. Считается, что алоэ вера способно отгонять негатив и плохую энергетическую составляющую, помогая создать в пространстве гармоничную и благоприятную ауру.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать «наилучшее» место для строительства дома или захоронения.





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