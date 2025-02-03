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Россиянам напомнили о наказании за курение в квартире и на балконе

1:09
Недвижимость

Курение на балконе или в собственном жилье не запрещается, однако если дым от сигарет или вейпов проникает в квартиры соседей, это может рассматриваться как нарушение их прав. Об этом сообщил общественный деятель и специалист в области жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь.

цветы на балконе
Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
цветы на балконе

Если соседи просят прекратить курить, а нарушитель отказывается, они имеют право вызвать участкового или даже подать иск в суд. Им понадобятся доказательства нарушений, к которым могут относиться документы управляющей компании, показания свидетелей, а также фото- или видеозаписи. Курящий может столкнуться с административным воздействием.

Бондарь добавил, что в некоторых регионах может существовать законодательный запрет на курение на балконах, независимо от того, попадает ли дым в квартиры соседей. Он также подчеркнул, что категорически запрещено курить в подъездах, так как эти зоны считаются общими. Размер штрафа за такое правонарушение может составлять от 500 до 1500 рублей, передает RT.

 

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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