Неожиданный красный: модный трюк, который перевернет ваш стиль

Красный цвет обладает удивительным свойством делать любой наряд выразительным и запоминающимся. Даже небольшая деталь этого оттенка может преобразить внешний вид. Стилист ИринаПонякина объяснила, как применять теорию "неожиданного красного" в одежде.
Этот прием изначально был предложен дизайнером интерьеров. Суть его проста: если добавить в интерьер любой предмет красного цвета, даже если он не сочетается с другими элементами, он сразу станет акцентом и сделает пространство стильнее.
"Этот принцип прекрасно работает и в моде. Например, прошлогодний тренд на красные колготки показал, насколько выразительным может стать образ, если добавить в него всего одну яркую деталь", — отмечает Понякина.
Некоторые люди считают, что красный им не идет. Однако этот цвет имеет множество оттенков — от теплых коралловых до глубоких бордовых, — и подобрать свой вариант можно каждому.
Совет стилиста:
"Особенно важно учитывать оттенок в портретной зоне, так как он влияет на цвет лица и общее восприятие внешности". Если есть сомнения, лучше использовать яркие цвета дальше от лица — в аксессуарах или обуви.
Стиль одежды - определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком смысле), продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре и т. д…
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