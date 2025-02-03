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Неожиданный красный: модный трюк, который перевернет ваш стиль

2:19
Недвижимость

Красный цвет обладает удивительным свойством делать любой наряд выразительным и запоминающимся. Даже небольшая деталь этого оттенка может преобразить внешний вид. Стилист ИринаПонякина объяснила, как применять теорию "неожиданного красного" в одежде.

Девушка в красном
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка в красном

Что такое неожиданный красный

Этот прием изначально был предложен дизайнером интерьеров. Суть его проста: если добавить в интерьер любой предмет красного цвета, даже если он не сочетается с другими элементами, он сразу станет акцентом и сделает пространство стильнее.

"Этот принцип прекрасно работает и в моде. Например, прошлогодний тренд на красные колготки показал, насколько выразительным может стать образ, если добавить в него всего одну яркую деталь", — отмечает Понякина.

Как использовать красный в образе

  • Акцентные аксессуары: красная сумка, обувь, перчатки или пояс оживят даже самый спокойный наряд.
  • Косметика: красная помада или маникюр могут сыграть ту же роль, что и одежда, придавая образу завершенность.
  • Гармоничные сочетания: эффектно смотрится повторение оттенка, например, если цвет ногтей совпадает с одним из элементов гардероба.

Как подобрать свой оттенок красного

Некоторые люди считают, что красный им не идет. Однако этот цвет имеет множество оттенков — от теплых коралловых до глубоких бордовых, — и подобрать свой вариант можно каждому.

Совет стилиста:

"Особенно важно учитывать оттенок в портретной зоне, так как он влияет на цвет лица и общее восприятие внешности". Если есть сомнения, лучше использовать яркие цвета дальше от лица — в аксессуарах или обуви.

Завершающий штрих для стильного образа

Теория "неожиданного красного" доказывает, что даже небольшая деталь может кардинально изменить внешний вид. Будь то яркая помада, аксессуары или элементы гардероба — красный цвет моментально делает образ выразительнее. Главное — не бояться экспериментов и подобрать именно тот оттенок, который гармонично впишется в ваш стиль — сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Стиль одежды - определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком смысле), продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре и т. д…

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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