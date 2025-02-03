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Ужасные фото: как неправильная съемка убивает ваши шансы на продажу

2:23
Недвижимость

Покупатели выбирают квартиру глазами. Правильные снимки — это половина успеха. Эксперт по недвижимости Феликс Альберт делится ключевыми правилами, которые помогут сделать фото, привлекающие внимание.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Продавайте не мебель, а пространство

Основная ошибка продавцов — акцент на мебели. Покупателю важнее само жилье, его метраж и планировка, а не диван или кухонный гарнитур.

  • Если мебель не остается после сделки, уберите ее.
  • Освободите пространство, чтобы показать размер комнат.
  • Снимайте так, чтобы подчеркнуть простор и естественное освещение.

Уберите личные вещи

Чем меньше в кадре чужих деталей, тем проще потенциальному покупателю представить себя в этом пространстве.

  • Уберите фотографии, сувениры, статуэтки и другие личные предметы.
  • Используйте "правило баскетбольного мяча": все предметы меньше этого размера упакуйте в коробки.

Делаем светлые и яркие фотографии

Свет играет ключевую роль в восприятии интерьера. Темные снимки выглядят уныло и могут создать ощущение угнетающего пространства.

  • Фотографируйте днем, когда в квартиру поступает максимум естественного света.
  • Избегайте съемки напротив окон или ярких источников света, чтобы избежать затемнения остального пространства.
  • Используйте настройки камеры, чтобы сделать изображение светлее.

Планировка важнее красивых кадров

Никакие красивые фотографии не заменят честного понимания, как устроено пространство.

  • В объявлении должен быть план квартиры. Это помогает покупателю сразу понять расположение комнат.
  • Одинаковый метраж может ощущаться по-разному, если планировка неудобная. Квадратная комната 21 кв. м — это не то же самое, что узкое вытянутое помещение.

"Первый вопрос, который задают покупатели: какая планировка?" — подчеркивает эксперт.

  • Добавьте планировку в объявление, чтобы избежать лишних вопросов.

Чтобы быстро и выгодно продать квартиру, важно правильно ее преподнести. Хорошие фотографии не просто украшают объявление, а помогают потенциальному покупателю увидеть преимущества жилья и принять решение о просмотре.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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