Ужасные фото: как неправильная съемка убивает ваши шансы на продажу

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупатели выбирают квартиру глазами. Правильные снимки — это половина успеха. Эксперт по недвижимости Феликс Альберт делится ключевыми правилами, которые помогут сделать фото, привлекающие внимание.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Зеркало в интерьере

Продавайте не мебель, а пространство

Основная ошибка продавцов — акцент на мебели. Покупателю важнее само жилье, его метраж и планировка, а не диван или кухонный гарнитур.

Если мебель не остается после сделки, уберите ее.

Освободите пространство, чтобы показать размер комнат.

Снимайте так, чтобы подчеркнуть простор и естественное освещение.

Уберите личные вещи

Чем меньше в кадре чужих деталей, тем проще потенциальному покупателю представить себя в этом пространстве.

Уберите фотографии, сувениры, статуэтки и другие личные предметы.

Используйте "правило баскетбольного мяча": все предметы меньше этого размера упакуйте в коробки.

Делаем светлые и яркие фотографии

Свет играет ключевую роль в восприятии интерьера. Темные снимки выглядят уныло и могут создать ощущение угнетающего пространства.

Фотографируйте днем, когда в квартиру поступает максимум естественного света.

Избегайте съемки напротив окон или ярких источников света, чтобы избежать затемнения остального пространства.

Используйте настройки камеры, чтобы сделать изображение светлее.

Планировка важнее красивых кадров

Никакие красивые фотографии не заменят честного понимания, как устроено пространство.

В объявлении должен быть план квартиры. Это помогает покупателю сразу понять расположение комнат.

Одинаковый метраж может ощущаться по-разному, если планировка неудобная. Квадратная комната 21 кв. м — это не то же самое, что узкое вытянутое помещение.

"Первый вопрос, который задают покупатели: какая планировка?" — подчеркивает эксперт.

Добавьте планировку в объявление, чтобы избежать лишних вопросов.

Чтобы быстро и выгодно продать квартиру, важно правильно ее преподнести. Хорошие фотографии не просто украшают объявление, а помогают потенциальному покупателю увидеть преимущества жилья и принять решение о просмотре.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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