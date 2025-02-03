Ужасные фото: как неправильная съемка убивает ваши шансы на продажу

Покупатели выбирают квартиру глазами. Правильные снимки — это половина успеха. Эксперт по недвижимости Феликс Альберт делится ключевыми правилами, которые помогут сделать фото, привлекающие внимание.
Основная ошибка продавцов — акцент на мебели. Покупателю важнее само жилье, его метраж и планировка, а не диван или кухонный гарнитур.
Чем меньше в кадре чужих деталей, тем проще потенциальному покупателю представить себя в этом пространстве.
Свет играет ключевую роль в восприятии интерьера. Темные снимки выглядят уныло и могут создать ощущение угнетающего пространства.
Никакие красивые фотографии не заменят честного понимания, как устроено пространство.
"Первый вопрос, который задают покупатели: какая планировка?" — подчеркивает эксперт.
Чтобы быстро и выгодно продать квартиру, важно правильно ее преподнести. Хорошие фотографии не просто украшают объявление, а помогают потенциальному покупателю увидеть преимущества жилья и принять решение о просмотре.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.