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Секреты успешного ремонта: как избежать финансовых проблем

3:02
Недвижимость

Ремонт — это всегда временные хлопоты и серьезные финансовые вложения. Чтобы не остаться без денег на середине процесса, важно заранее рассчитать все расходы. Следуйте пяти простым шагам, и вы точно уложитесь в свои возможности.

Молодая пара делает ремонт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молодая пара делает ремонт

Определите, какой ремонт вам нужен

  • Косметический: замена обоев, покраска стен, обновление пола, потолка и других поверхностей. Если стены ровные, коммуникации в порядке, можно обойтись минимальными вложениями.
  • Капитальный: замена сантехники, проводки, напольных покрытий, выравнивание стен и потолков. Это более дорогостоящий вариант.
  • Ремонт в новостройке: если квартира без отделки, не учитывайте демонтаж в расчетах. Все работы рассчитываются с нуля.

Рассчитайте площадь поверхностей

Чтобы правильно оценить расход материалов и стоимость работ, потребуется знать:

  • Площадь пола (из плана квартиры или по формуле: S = a x b).
  • Площадь стен (S = (2a + 2b) x c).
  • Площадь потолка (обычно равна площади пола).
  • Вычтите площадь окон и дверных проемов, чтобы не тратить лишние деньги на ненужные материалы.

Составьте смету на работы

Есть два подхода:

  • Самостоятельный расчет: ищите расценки мастеров по вашему региону, создавайте таблицу с объемами работ и их стоимостью.
  • Вызов прораба или сметчика: они оценят объем работ и подготовят подробную смету. Это удобно, но изучайте ее внимательно, чтобы избежать лишних пунктов.

Посчитайте стоимость материалов

Вы можете поручить расчет подрядчику или составить таблицу самостоятельно. Включите:

  • Все виды материалов (краска, штукатурка, ламинат и т. д.).
  • Единицы измерения и их стоимость.
  • Необходимый объем.
  • Запасные материалы (например, обои с рисунком требуют запаса).

Пример расчета: если мешок сухой смеси весит 30 кг, а расход на 1 кв. м — 12 кг, то для стены в 15 кв. м потребуется (12×15) / 30 = 6 мешков.

Учтите дополнительные расходы и резерв

К ремонту добавляются скрытые траты, такие как:

  • Дизайн-проект.
  • Согласование перепланировки.
  • Покупка мебели и техники.
  • Доставка и сборка.
  • Декор и текстиль.

Совет: заложите 20-30% от сметы в резервный фонд. Это поможет избежать неожиданностей, если понадобятся дополнительные работы или материалы.

Правильно составленный бюджет ремонта помогает избежать неприятных сюрпризов. Если ваши желания превышают финансовые возможности, подумайте об альтернативных материалах или разбейте работы на этапы. Лучше отложить ремонт, чем оказаться в долгах.

Уточнения

Ремо́нт - комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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