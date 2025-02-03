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Топ-5 ошибок, которые портят стильный интерьер

1:22
Недвижимость

Создание дорогого и стильного интерьера требует внимательного подхода к выбору элементов декора и мебели. Некоторые предметы могут негативно повлиять на восприятие пространства.

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Сегодня мы рассмотрим пять вещей, которых следует избегать при оформлении интерьера в любом стиле.

Светодиодные лампочки

Современные тренды указывают на уход светодиодных лампочек. Популярность набирают лампочки меньшей интенсивности с тёплым светом.

Искусственные растения

Искусственные растения выглядят дёшево и портят общий вид. Лучше использовать живые растения.

Пластиковые жалюзи

Они быстро ломаются и дешевят интерьер. Альтернативой станут мягкие материалы, которые сделают жилище более уютным и теплым.

Акриловая мебель

Акриловая мебель не только не отличается практичностью, но и не может похвастаться долговечностью. Такая мебель быстро царапается и легко пачкается. Интерьер визуально делают дороже именно матовые поверхности.

Картины и плакаты с цитатами

Пережитком прошлого называют доски, картины, плакаты и подвески, которые содержат цитаты, некие фразы или слова. Такое словесное искусство не делает интерьер богаче.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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