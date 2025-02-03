Топ-5 ошибок, которые портят стильный интерьер

Создание дорогого и стильного интерьера требует внимательного подхода к выбору элементов декора и мебели. Некоторые предметы могут негативно повлиять на восприятие пространства.
Сегодня мы рассмотрим пять вещей, которых следует избегать при оформлении интерьера в любом стиле.
Современные тренды указывают на уход светодиодных лампочек. Популярность набирают лампочки меньшей интенсивности с тёплым светом.
Искусственные растения выглядят дёшево и портят общий вид. Лучше использовать живые растения.
Они быстро ломаются и дешевят интерьер. Альтернативой станут мягкие материалы, которые сделают жилище более уютным и теплым.
Акриловая мебель не только не отличается практичностью, но и не может похвастаться долговечностью. Такая мебель быстро царапается и легко пачкается. Интерьер визуально делают дороже именно матовые поверхности.
Пережитком прошлого называют доски, картины, плакаты и подвески, которые содержат цитаты, некие фразы или слова. Такое словесное искусство не делает интерьер богаче.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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